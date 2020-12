METEO – settimana dell’IMMACOLATA all’insegna delle piogge ma anche FREDDO e tanta NEVE

Primo weekend di dicembre con severo maltempo in Italia

Come anticipato da diversi giorni il mese di dicembre, e in generale l’inverno meteorologico, è partito in quarta con una serie di perturbazioni dirette verso il Mediterraneo che hanno portato oltre alla neve in pianura anche severe condizioni di maltempo con temporali e nubifragi. Anche in questa prima Domenica del mese l’Italia dovrà fare i conti con condizioni meteo instabili o perturbate soprattutto al Centro-Sud. nel corso della giornata infatti piogge e temporali raggiungeranno il Sud Italia continuando però a sferzare anche le regioni centrali e il Nord-Est. L’aria fredda in ingresso da ovest porterà anche un calo della quota neve con fiocchi che entro fine giornata potrebbero scendere fino a 700-1200 metri sull’arco alpino e fino a 900-1100 metri sull’Appennino.

Festa dell’Immacolata con pioggia e neve, ecco l’evoluzione per la settimana

Lunedì 7 dicembre ancora condizioni meteo instabili soprattutto al Nord, lungo le regioni tirreniche e sulla Sardegna. Quota neve in calo sulle Alpi fin sotto i 1000 metri e sull’Appennino centro-settentrionale intorno agli 800-1200 metri. Nella giornata di Martedì 8 dicembre, Festa dell’Immacolata, ecco un nuovo impulso polare sul Mediterraneo centrale che produrrà un altro peggioramento meteo di stampo invernale. Previste piogge e temporali prima al Centro-Nord e poi anche al Sud con fenomeni intensi soprattutto su Nord-Est e regioni centrali tirreniche. Ancora neve abbondante sulle Alpi ma anche sull’Appennino centro-settentrionale. Restante parte della settimana con l’Italia ancora in balia di correnti fredde e instabili dai quadranti occidentali o nord-occidentali ma quale la tendenza meteo in vista del Natale?

Dicembre dinamico fino alle porte di Natale poi cambio di rotta in vista?

Ribadiamo ancora una volta che una previsione meteo in senso stretto per il periodo di Natale ad oggi è ancora impossibile. Ancora anomalie negative di temperatura su buona parte dell’Europa centro-occidentale secondo il modello ECMWF durante la seconda decade di dicembre. Valori vicini alle medie del periodo in Italia con qualche scarto positivo soprattutto al Sud. Precipitazioni sopra la media invece sul Mediterraneo ed in particolare sui settori occidentali. Tutto ciò potrebbe far pensare ancora ad una serie di affondi di natura polare o artico marittima verso l’Europa e l’Italia con tanta pioggia ma anche tanta neve in montagna. Proprio in vista dell’ultima decade di dicembre questo trend potrebbe comunque cambiare regalando magari al Mediterraneo un periodo più tranquillo e anticiclonico. Natale con l’anticiclone non è dunque escluso a priori ma di certo è ancora troppo presto per dirlo.