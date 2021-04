METEO – SETTIMANA INVERNALE alle porte con NEVE anche a BASSA QUOTA in ITALIA, i dettagli

Maltempo in arrivo sul nostro Paese

In queste ore il tempo è in visibile peggioramento sulla nostra Penisola a causa dell’affondo di una saccatura di origine atlantica sul Mediterraneo centro-occidentale. Il transito verso oriente della predetta saccatura porterà condizioni di maltempo sempre più diffuso e intenso a partire proprio dalle regioni nordoccidentali, laddove qualche rovescio è comunque in atto dalla tarda mattinata odierna. Nelle prossime ore non sono esclusi fenomeni intensi soprattutto in Liguria.

Forte ondata di maltempo in arrivo in Italia

Quelli attualmente riscontrabili nella nostra Penisola sono solo i primi effetti dell’ondata di maltempo che interesserà l’Italia in maniera più intensa nei prossimi giorni. In particolare il fronte freddo della perturbazione è previsto arrivare sul nostro Paese per la giornata di lunedì 12 aprile, quando innescherà una ciclogenesi tirrenica responsabile di fenomeni anche intensi e a carattere temporalesco, specie sugli omonimi settori tirrenici.

Perturbazione richiamerà correnti artiche

La perturbazione che si innescherà con tanto di minimo depressionario nella giornata di lunedì 12 aprile, richiamerà a sé correnti ben più fredde di natura artica e provenienti dunque dai quadranti settentrionali. Queste correnti inoltre non interesseranno la nostra Penisola per un breve periodo di tempo, stando almeno alle attuali proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo, ma caratterizzeranno il clima italiano per buona parte della prossima settimana, come vedremo nel prossimo paragrafo.