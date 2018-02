Meteo Italia: freddo intenso e neve anche localmente fino in pianura in una settimana sempre più invernale da Nord a Sud.

METEO: settimana invernale in ITALIA con freddo sempre più intenso e neve a bassa quota – 21 febbraio 2018 – Freddo e neve protagonisti del meteo sull’Italia in questo finale di febbraio, con il massiccio riscaldamento in stratosfera che inizia ad avere ripercussioni che in troposfera. Secondo le uscite dei modelli farà sempre più freddo sull’Europa, con una intensa ondata di gelo siberiano che punterà dritta verso il Mediterraneo –>guarda qui, coinvolgendo anche l’Italia: non si possono ancora fare previsioni meteo precise ma nei prossimi giorni le temperature sono previste in ulteriore diminuzione sulla nostra Penisola, con la neve che potrà spingersi fino anche in pianura. GIà in questa settimana infatti un vortice freddo insisterà sull’Italia portando precipitazioni anche nevose fino a bassissima quota: sugli Appennini la neve potrà scendere fino al fondovalle e tra giovedì e venerdì non si escludono fiocchi anche in Pianura Padana, specie sull’Emilia –>clicca qui. Sorprese potrebbero arrivare nel weekend, anche se i principali modelli meteo non sono ancora concordi sull’esatta evoluzione a tale distanza temporale: si delinea comunque un finale di febbraio all’insegna dell’inverno, con freddo e neve fino a bassa quota sull’Italia. […]

