METEO – Settimana PERTURBATA alle porte con TEMPERATURE in CALO in ITALIA: l’ESTATE è finita

Weekend variabile con piogge e temporali sulle zone occidentali del centro-nord

Il weekend che oramai si appresta a concludersi è stato caratterizzato perlopiù dalla variabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, con le condizioni meteo che, inizialmente relativamente stabili, sono successivamente peggiorate nel corso di questa domenica, con piogge e temporali talvolta anche intensi soprattutto sul settore tirrenico settentrionale. Questo a causa della lenta transizione verso est di una goccia fredda che nella giornata di ieri si era centrata tra la Penisola iberica e la Francia portando alluvioni e inondazioni proprio sulle zone meridionali di quest’ultima.

Oggi allerta meteo in Toscana

Come scritto in precedenza, le precipitazioni più intense si attendono sull’alto settore tirrenico e dunque soprattutto in Liguria e Toscana. Su quest’ultima in particolare è stata diramata ieri un’allerta meteo dal Dipartimento della Protezione Civile valida per la giornata di oggi. Nelle ore di questo pomeriggio infatti le condizioni meteo stanno peggiorando e un fronte perturbato sta per investire la regione. Porterà piogge e temporali intensi soprattutto lungo la fascia costiera, ma le precipitazioni arriveranno a raggiungere anche l’entroterra. Miglioramento graduale atteso in serata per questi settori.

Settimana perturbata alle porte, inizialmente si salva il sud e anche parte del centro

La goccia fredda precedentemente menzionata sta attualmente venendo riassorbita da una saccatura che ne rinvigorisce l’attività. Questo comporterà nei prossimi giorni e dunque nella settimana oramai alle porte frequenti acquazzoni e temporali che riguarderanno soprattutto il nord e il versante tirrenico centrale. Ai bordi dell’instabilità il Lazio che comunque, soprattutto nella giornata di domani lunedì 21 settembre, potrà osservare l’arrivo di qualche temporale. Rimarranno almeno inizialmente un po’ al riparo i settori adriatici, stando almeno alle attuali proiezioni dei principali centri di calcolo.