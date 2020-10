METEO – Settimana segnata dal MALTEMPO, PIOGGIA e FREDDO senza tregua

Fine settimana con un netto cambio del meteo

Lo scorso fine settimana ha visto la Penisola coinvolta in una configurazione barica di matrice artica: la saccatura che si trova attualmente protesa verso il nord Africa, è entrata in interazione con la precedente massa d’aria più calda generando un minimo depressionario sul golfo Ligure in azione sulle regioni del nord Italia e del centro. Il maltempo transitato sulle suddette regioni ha dato ampio spazio a piogge, temporali, nubifragi e nuove nevicate sulle montagne con locali sconfinamenti fin sui 600 metri. Questa massa d’aria si è presa possesso del comparto Mediterraneo, stanziandosi per questo inizio di seconda decade del mese. Non è mancato un calo delle temperature, che nelle prossime 24 ore sarà ancora più marcato e che ci catapulterà seppur velocemente nella stagione invernale per poco tempo. Analizziamo l’entità di questa fase meteo più dinamica!

Freddo e anomalie termiche negative fino a 8°C

Le freddi correnti provenienti dal comparto Artico hanno permesso alle nevicate di scendere diffusamente intorno ai 1200 metri nelle ultime ore su Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Su quest’ultima, le zone montuose di confine hanno visto la neve fin sui 600 metri, grazie ad un contributo maggiore di precipitazioni complice del rovesciamento più marcato del freddo. Al momento l’Italia sta vivendo una giornata piuttosto rigida per la seconda decade del mese di Ottobre, con anomalie termiche tra i 6°C e gli 8°C rispetto alle medie vigenti. Il freddo ci accompagnerà fino alla giornata di domani, quando specialmente i valori minimi si abbasseranno su tutto lo stivale: avremo valori diffusi fra gli 0°C e i 10°C sul nord, mentre al sud fino a 15-16°C nelle maggiori città. In seguito il maltempo si stanzierà sull’Europa orientale, per fare ritorno a metà settimana, grazie ad un nuovo collasso di aria instabile sull’alto Tirreno.

Maltempo sull’Italia: quali saranno le regioni colpite?

A metà settimana avverrà un nuovo aumento della nuvolosità, campanello d’allarme per il ritorno di maltempo sulla nostra nazione. La dinamica è letta in maniera ancora incerta dalla modellistica meteo, tuttavia sembra sempre più probabile l’innesco di una nuova ciclogenesi tra la Corsica e la Sardegna che potrebbe apportare piogge diffuse su Liguria, Sardegna, Toscana, Lazio e Campania, con estensione alle restanti regioni settentrionali. Tempo dunque instabile che, secondo le proiezioni potrebbe protrarsi fino alla giornata di Venerdì 16 Ottobre. Nel seguito le piogge potrebbero cessare lasciando spazio ad una tiepida Ottobrata finora non ancora avvenuta.