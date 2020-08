METEO – SFURIATA di NUBIFRAGI e GRANDINATE alle porte dell’ITALIA, ecco le ZONE COLPITE

Il maltempo flagella l’Italia

Una violenta ondata di maltempo sta tornando ad interessare la nostra Penisola grazie ad un affondo perturbato di matrice atlantica, a sua volta responsabile dunque dell’arretramento di quella canicola che fino a qualche giorno fa aveva portate le colonnine di mercurio a superare anche i +40°C in alcune località interne. Purtroppo, ancora una volta, l’instabilità non ha mancato di portare fenomeni violenti a loro volta causa di diversi danni e disagi. La zona più colpita sembra essere quella relativa al vicentino, in Veneto, dove tanti sono stati gli allagamenti compresi anche di qualche smottamento.

Torna la neve sulle Alpi

L’affondo perturbato di stampo atlantico ha peraltro portato un crollo generale delle temperature piuttosto evidente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali dove quest’oggi si faticano a superare i +30°C e in molti casi i valori termici risultano minori. Il crollo termico ha interessato anche le località ad alta quota, con il conseguente abbassamento della quota neve che quest’oggi si è attestata intorno ai 2500/2600 metri. In particolare, nevicate ripetute si sarebbero abbattute sul Passo dello Stelvio dove l’accumulo parla di oltre 40 centimetri di neve al suolo.

Temporali anche per domani

Anche la giornata di domani mercoledì 5 agosto continuerà a venir caratterizzata dal forte maltempo. Innanzitutto, è atteso un miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali, dove nel corso di questo pomeriggio si sono registrati diversi danni come abbiamo precedentemente sottolineato. Persisterà dunque l’instabilità invece al centro-sud con fenomeni talvolta anche violenti sul medio-basso versante adriatico e nelle zone interne del sud Italia (Appennino meridionale). Acquazzoni anche sul settore tirrenico meridionale. Il Dipartimento di Protezione Civile ha infatti diramato un’allerta su molte regioni, scopri quali.