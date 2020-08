METEO – Sfuriata di TEMPORALI e GRANDINE sull’ITALIA tra OGGI e DOMANI, ecco tutte le aree colpite

Cede l’anticiclone sull’Italia, oggi rischio forti temporali e nubifragi al nord

Meteo – Dopo i forti temporali che nel pomeriggio-sera di ieri hanno interessato le regioni alpine, i settori di nordovest stamane si sono risvegliati con nubi sparsi ed occasionali acquazzoni nel torinese orientale. La causa è da imputare al cedimento del vasto campo anticiclonico, favorendo l’intrusione di masse d’aria decisamente più umide ed instabili. Nella giornata odierna il calo della pressione si farà più marcato sul nord Italia, favorendo nel corso del pomeriggio lo sviluppo di forti temporali tra Lombardia, Emilia, Appennino Ligure, Trentino Alto-Adige ed occasionalmente Piemonte sud-occidentale; nel corso della serata i temporali si estenderanno anche dalle Prealpi orientali fin verso le alte pianure veneto-friulane, mentre nottetempo è attesa una recrudescenza dei fenomeni tra Lombardia e Piemonte. I fenomeni interesseranno anche i settori di pianura, dove potranno dar luogo anche ad intense grandinate.

Meteo instabile domani anche al centro e parte del sud

Meteo – Nella giornata di domani il flusso in quota tenderà ad assumere una lieve componente ciclonica, favorendo l’estensione dell’instabilità anche alle regioni centro-meridionali. Nel corso del mattino avremo residui temporali ed acquazzoni in particolare tra Lombardia, Piemonte e settori prealpini; durante le ore pomeridiane è atteso un rapido sviluppo di celle temporalesche tra Umbria e zone interne del resto del centro Italia, con fenomeni in estensione entro la sera fino alle coste di Marche ed Abruzzo. Non si escludono nubifragi e locali grandinate. Temporali che torneranno ad interessare dal pomeriggio anche il Nordest e la Lombardia, con fenomeni che potranno assumere carattere di forte intensità ed estendersi entro la fine del giorno fino ai settori costieri. Tempo in peggioramento dal pomeriggio anche sull’Appennino meridionale, con temporali attesi tra Molise, Puglia centro-settentrionale, Basilicata ed Appennino campano. Altrove nubi alternate a schiarite, più ampie sulle due Isole Maggiori, settori ionici e coste tirreniche.

Temperature in diffuso calo, con valori vicini alle medie del periodo

Meteo – Il caldo intenso ha ormai le ore conte sull’Italia e verrà ben presto ridimensionato dall’ingresso di masse d’aria più “fresche”. Il passaggio dell’ansa ciclonica nella giornata di domani, sarà accompagnato da masse d’aria oceaniche, in grado di riportare le temperature su valori più vicini alle medie del periodo. Le temperature già nella giornata odierna subiranno una lieve flessione al centro-nord, ma il calo sarà più avvertibile nella giornata di domani quando al nordovest non si andrà oltre i +25/+26°C. Il calo termico si estenderà gradualmente nella giornata di domani anche alle regioni meridionali, fatta eccezione per i settori ionici dove si potranno ancora toccare localmente i +35°C, mentre nella giornata di martedì il caldo intenso verrà definitamente ” sconfitto” anche all’estremo sud.