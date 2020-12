METEO – SFURIATA POLARE nel WEEKEND, VAGONATE di NEVE in arrivo e NUBIFRAGI, ecco dove

Maltempo invernale sull’Italia fin da ieri

L’inverno meteorologico (che ogni anno, convenzionalmente, inizia il 1° di dicembre) è iniziato questa volta come meglio non poteva: è dalla giornata di ieri infatti che una perturbazione di natura polare marittima sta interessando la nostra Penisola portando condizioni di diffuso maltempo e nevicate a quote molto basse e fino in pianura sulle regioni settentrionali. Nella giornata odierna nella fattispecie, l’instabilità si sta spostando verso meridione.

Prossime ore maltempo sul medio-alto versante adriatico e parte del sud Italia

Nelle prossime ore dunque il fronte di maltempo si estenderà verso sud andando ad interessare parzialmente le regioni meridionali e più precisamente la Campania, il Molise e la Puglia settentrionale. Instabilità che però colpirà in maniera più diffusa ed anche intensa il medio versante adriatico, con piogge e acquazzoni anche al nordest, dove la quota neve si attesterà a quote collinari o di bassa collina. Torna a nevicare peraltro anche sulle pianure emiliane.

Weekend in compagnia di un altro impulso polare

Stando ai principali centri di calcolo si apre però una fase di maltempo invernale piuttosto prolungata in quanto a partire già dalla giornata di venerdì 4 dicembre, va preparandosi un nuovo affondo di aria di estrazione polare marittima che riporterà la neve a quote molto basse sulle regioni settentrionali e fino in pianura al nordovest. Questa volta tuttavia, i fenomeni più intensi sarebbero attesi sul versante orientale dell’arco alpino, dove sono previsti accumuli davvero elevati.