METEO – Si apre una fase di bel tempo e clima estivo, novità in arrivo con il mese di LUGLIO?

Meteo Italia: Estate al via con sole e temperature in aumento

Dopo le anomalie positive di temperatura registrate sia nel mese di Aprile che in quello di Maggio, il mese di Giugno finora più piovoso e fresco rispetto la media potrebbe procedere con clima estivo e precipitazioni scarse o addirittura assenti. Le temperature infatti sono previste in progressivo aumento con valori che raggiungeranno ben presto i 35°c durante le ore centrali della giornata. Dopo le piogge e i temporali in queste ultime ore, è atteso un generale miglioramento meteo nei prossimi giorni dell’ultima settimana di Giugno con l’anticiclone prevalente.

Inizia l’Estate 2020, quale tendenza in merito?

Si apre una lunga fase di bel tempo in tutta l’Italia grazie all’avvicinamento dell’anticiclone delle Azzorre. Il giorno più lungo dell’anno arriva “in anticipo”, il 20 giugno è il solstizio d’estate 2020, l’inizio dell’estate astronomica. Ed eccezionalmente quest’anno si verificherà anche l’eclissi solare. Il sole ha raggiunto il suo punto più alto nell’emisfero settentrionale e siamo entrati così nella stagione estiva, quale tendenza meteo ci attende in Italia? Il mese di Giugno terminerà con giornate tipicamente estive, poi il mese di Luglio potrebbe iniziare con qualche disturbo in più specie sulle regioni settentrionali con piogge o temporali, temperature più fresche.

Previsioni meteo nei dettagli per la giornata di domani

Bel tempo e sole prevalente per tutto l’arco della giornata con locali addensamenti possibili soltanto sull’Alto Adige al pomeriggio ma senza fenomeni. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sia al mattino che nelle ore pomeridiane e serali con locali nubi in transito sul basso Lazio. Circolazione instabile ancora attiva sulle regioni meridionali con locali piogge al mattino tra Sicilia e Calabria, instabilità diffusa al pomeriggio sui rilievi peninsulari in estensione alle aree tirreniche. Temperature in aumento al Centro-Nord, stazionarie al Sud.