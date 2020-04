METEO – Si apre una SETTIMANA con piogge, temporali e clima più fresco in ITALIA, vediamo la tendenza

Molte nuvole e qualche pioggia, l’anticiclone sta per lasciare spazio al maltempo

Campo di alta pressione di origine africana che ormai sta per cedere sul Mediterraneo a causa della risalita di una circolazione depressionaria dal nord Africa con un profondo minimo al suolo. Come anticipato già nei giorni scorsi ecco allora che nella prossima settimana le condizioni meteo subiranno un netto peggioramento con maltempo su molte regioni d’Italia. Non solo maltempo però in quanto avremo anche un calo delle temperature, specie nella seconda metà della settimana, a causa dell’arrivo di correnti più fresche dai quadranti orientali o nord-orientali. Valori che subiranno dunque un generale calo, in particolare le massime, portandosi in linea o anche poco al di sotto delle medie del periodo. Tutta l’ultima decade di aprile potrebbe vedere condizioni meteo piuttosto dinamiche con maltempo e clima fresco, andiamo con ordine e vediamo la tendenza nei dettagli.

Da Lunedì intensa fase di maltempo in Italia con precipitazioni diffuse da Nord a Sud

Si trova tra Penisola Iberica e Marocco la saccatura depressionaria che nel corso delle prossime ore porterà un peggioramento meteo su buona parte dell’Italia. Nuvolosità sempre più consistente nel corso della giornata odierna con deboli piogge specie su Sardegna e regioni tirreniche centrali. Lunedì 20 aprile ecco un minimo di bassa pressione, con valori al suolo fino a 995 hPa, in risalita dalla Tunisia verso la Sicilia. Previste precipitazioni diffuse domani da Nord a Sud con fenomeni localmente più intensi al Nord-Ovest, lungo il Tirreno e sulle Isole Maggiori. Nella giornata di Martedì il minimo depressionario si sposta verso lo Ionio con condizioni meteo instabili o perturbate che insistono al Centro-Sud, migliora invece al Nord Italia. Tempo che rimarrà instabile per buona parte della settimana specie al Sud e localmente al Centro a causa dell’insistenza di una circolazione depressionaria.

METEO 25 Aprile: vediamo la tendenza per l’ultimo weekend del mese

Prossima settimana che vedrà un vero e proprio corridoio perturbato aprirsi sul Mediterraneo centrale a causa anche della risalita dell’anticiclone verso il nord Europa, con massimi al suolo fino a 1035 hPa sul Mare del Nord. Ma quale tendenza meteo ci aspetta per il 25 aprile e dunque per l’ultimo weekend di questo mese? Il modello americano GFS mostra per la seconda parte della settimana un progressivo allentamento del maltempo, con condizioni meteo che resteranno instabili soprattutto al Sud. L’anticiclone tenderà infatti a scendere verso l’Europa centro-occidentale anche se indebolito. Il 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione, potremmo avere più sole in Italia ma anche piogge e temporali pomeridiani specie su Alpi e dorsale appenninica. Nuovo peggioramento meteo proposto da GFS a seguire a partire dalle regioni settentrionali.