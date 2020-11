METEO – Si innalzano i valori di INQUINAMENTO al NORD: ecco le zone con scarsa qualità dell’aria

Alta pressione e assenza complessiva di perturbazioni sull’Italia

Buon pomeriggio amici del Centro Meteo Italiano! La situazione barica in questi giorni sull’italia non ha subito grosse modificazioni, grazie ad un Vortice Polare piuttosto compatto che ha garantito un egemonia da parte dell’alta pressione alle nostre latitudini. Nei giorni avvenire il tempo meteorologico risulterà nel complesso stabile, con un incremento degli inquinanti specialmente in Val Padana che risente del ristagno di aria nei bassi strati dell’atmosfera. Altrove i cieli saranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi; solo nella notte fra Sabato e Domenica potrà verificarsi un aumento della nuvolosità e qualche piovasco sulle regioni nord-occidentali. Entriamo nel dettaglio e vediamo quale sarà l’andamento meteo fine-settimanale.

Previsioni meteo per il weekend, ecco cosa accadrà

Nella giornata di Sabato i cieli saranno sgombri da nuvolosità nelle prime ore della giornata. Sarà nuovamente il turno di nebbie e foschie sulle regioni settentrionali, in particolar modo sulla Pianura Padana. Su isole maggiori e centro-sud potranno manifestarsi irregolarmente nubi basse che si diraderanno con il soleggiamento diurno. Nelle ore pomeridiane un sistema nuvoloso più esteso si avvicinerà alle regioni più occidentali del nord Italia, che potrà dare adito nelle ore notturne a qualche pioggia di esigua entità. La giornata di domenica non subirà variazioni sulle regioni meridionali dove il sole continuerà a splendere senza variazioni; al centro-nord il regime di alta pressione sarà “sporcato” dal transito di nubi medie, con foschie insistenti su Lombardia, Piemonte e Veneto. Dal punto di vista termico ci troveremo ancora al di sopra della media stagionale, con picchi notevoli sull’Europa settentrionale.

Anomalie di temperatura marcate in Europa ed in Italia

In questo lungo periodo anticiclonico, si avranno conseguenze non solo sulla pluviometria in deficit in uno dei mesi più piovosi e dinamici dell’anno (statisticamente parlando) ma anche sulle temperature che continuano ad essere sopra la media su buona parte del vecchio continente. Se in Italia avremo punte di temperature massime tra i 15°C ed i 20°C (con un distacco dalla media di circa 2°C/4°C), tra i paesi Scandinavi e quelli Baltici l’anomalia positiva sarà ancora più grave: infatti qui le temperature miti, potranno distaccarsi dalla media di 6-8°C mediamente nei prossimi giorni. Un’altra insidia incombente nei periodi anticiclonici è rappresentata dall’aumento dell’inquinamento, vediamo perché. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.