METEO – Si prepara un BRUSCO PEGGIORAMENTO per il termine di NOVEMBRE, ecco cosa succederà

Quadro sinottico stabile sull’Italia e su gran parte dell’Europa

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! La situazione osservabile da satellite sull’Italia mostra gran parte del centro-nord con assenza di nubi, una lunga area con nubi basse (denominata anche Maccaja) a ridosso dei settori costieri Adriatici di Marche e Abruzzo che hanno raggiunto anche le zone più interne in Molise. Sulle regioni meridionali prevale la nuvolosità, con piogge insistenti sui settori orientali della Sicilia. In generale l’Europa sta vivendo un periodo più stabile a conclusione del mese di Novembre, che non è stato perturbato come il mese precedente: un vasto campo di alta pressione abbraccia gran parte dell’Europa con valori massim di pressione in prossimità dell’Ungheria (fino a 1030 hPa). A ridosso della penisola Iberica, è presente una saccatura di matrice atlantica che apporterà maltempo sui settori occidentali d’Europa e a seguire sull’Italia. Vediamo quanto accaduto nei giorni scorsi sull’Italia meridionale.

Maltempo nei giorni scorsi sulle regioni meridionali

Nei giorni precedenti (specialmente a ridosso del weekend) le regioni meridionali hanno vissuto condizioni meteo molto perturbate con alluvioni specialmente sul versante Jonico della Calabria: in queste zone si sono registrate in meno di 48 ore, accumuli pluviometrici fino a 300 millimetri con smottamenti, crolli di alcune strade e anche esondazioni di corsi d’acqua. A causa dell’insistenza della perturbazione sui settori meridionali, anche la Sicilia orientale ha avuto alcune criticità specialmente nel Siracusano dove sono caduti ingenti quantitativi pluviometrici. A ridosso del fine settimana, la situazione potrebbe profilarsi nuovamente con nuove piogge specie sulle Isole Maggiori; scopriamo perché!

Anticiclone scansato da una vasta area depressionaria

Dalla giornata di Venerdì la nuvolosità potrà aumentare dai settori occidentali a causa dell’avanzamento di una depressione che presenterà un contributo d’aria nord-atlantica più fresca ed il contributo d’aria calda proveniente dal nord-Africa. Questo mix favorirà la formazione di nuclei temporaleschi che potranno impattare ed insistere sulle medesime aree che hanno visto molte piogge nei giorni scorsi. Potranno rinnovarsi dunque criticità e maltempo su Sicilia, Calabria e Puglia. L’inizio del mese di Dicembre poi potrebbe essere piuttosto dinamico, con maltempo a più riprese grazie ad un flusso atlantico maggiore.