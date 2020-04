METEO – Si segnalano GELATE TARDIVE stamani su alcune regioni dell’ITALIA, tutti i dettagli in merito

Meteo Italia: temperature sotto lo zero nelle prime ore di oggi

Con l’ingresso delle correnti più fredde dai quadranti settentrionali durante la serata di Martedì 14 Aprile le temperature sono calate sensibilmente specialmente sul Triveneto, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Toscana, Abruzzo, Molise e Basilicata. Qui si sono registrati valori anche di 10 gradi in meno nel giro di una manciata di ore e come conseguenza anche locali gelate tardive stamani. Il mese di Marzo è passato agli archivi con una fase piuttosto fredda nell’ultima settimana, poi il mese di Aprile è iniziato subito con temperature in progressivo aumento e con condizioni meteo stabili in grado però di favorire il fenomeno dell’inversione termica e delle gelate nelle valli interne.

Cieli sereni e inversioni termiche accentuate

Valori di temperatura a tutte le quote così bassi come nel finale di Marzo raramente si registrano in Italia anche in pieno inverno, gelo e neve fino in pianura in molte regioni d’Italia anche quelle meridionali, grande escluso il Lazio. le correnti più fredde arrivate tra ieri e l’altro ieri la temperature sono crollate fin sotto lo zero in alcune regioni d’Italia. Il tutto favorito dal fenomeno dell’inversione termica con alta stabilità atmosferica sotto l’influenza dell’Anticiclone e cieli sempre sereni. Registrati +10°c stamani all’alba in uno dei tanti crinali appenninici alla quota di 1800 metri, temperature negative nelle vallate circostanti alla stessa ora della giornata.

Anticiclone in arrivo e clima primaverile nei prossimi giorni

Con il mese di Aprile le condizioni meteo si sono stabilizzate in gran parte dell’Italia ma la presenza dell’anticiclone e dei cieli sereni favorisce la dispersione di calore del terreno, specie nei settori più interni come in Umbria, Toscana, Emilia Romagna e pianura Padana in generale. Qui le gelate tardive non sono mancate anche quest’anno, una prima fase ad inizio mese, e ancora oggi una seconda volta con valori di temperatura negativa nelle vallate più interne e tra le province di Bologna, Forlì-Cesena, Pesaro-Urbino, Perugia, Arezzo, Terni, Rieti, Macerata e L’Aquila. Valori che hanno raggiunto i -2°c su alta Val Tiberina, in provincia di Arezzo, l’Aquila, addirittura fino a -7° a Castelluccio di Norcia.