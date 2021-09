METEO – Situazione critica al nord ITALIA, SERIE di TROMBE D’ARIA, DANNI ingenti anche alle case; ESONDA l’Olona nel milanese

Violento maltempo colpisce l’Italia anche oggi

L’ingresso di una goccia fredda sulle regioni settentrionali del Paese ha determinato oggi il rinvigorimento del maltempo sul nord Italia e parzialmente anche sul centro, con interessamento di Toscana centro-settentrionale, Umbria e Marche. L’instabilità ha presentato, soprattutto al settentrione, carattere talvolta estremo, con nubifragi e persino trombe d’aria, come vedremo nel presente editoriale. Il tutto mentre il sud rimane sotto un richiamo di aria calda africana che garantisce un clima pienamente estivo in questi settori.

Italia costantemente divisa in due metà questa settimana

E’ stato un po’ il leit-motiv di questa settimana: la presenza di perturbazioni a nord, hanno generato condizioni di frequente maltempo sulle regioni settentrionali e in parte di quelle centrali, causando giocoforza un richiamo di correnti davvero calde provenienti dal settore nordafricano. Non sono stati rari picchi di temperature localmente fino a +36/+37°C in particolare in Sicilia e nel foggiano. Sebbene anche gli scorsi giorni il maltempo abbia portato qualche disagio relativo soprattutto ad allagamenti, è oggi che ha mostrato il suo volto più estremo al settentrione.

Situazione critica, doppia tromba d’aria in Lombardia, esonda l’Olona nel milanese con evacuazioni

Stando a quanto si apprende dal sito “ilmessaggero.it” un violento nucleo temporalesco avrebbe interessato questo pomeriggio la Lombardia portando una serie di danni davvero ingenti a causa del maltempo estremo. Oltre ai nubifragi, che hanno causato l’esondazione del fiume Olona nel milanese, per cui sono stati evacuati gli abitanti della zona e altri allagamenti registrati nel varesotto e nell’alto milanese, si sarebbero segnalate almeno 2 trombe d’aria: una nel lodigiano, sul Corte Palasio, con danni immensi alle abitazioni, alcuni delle quali quasi completamente scoperchiate, e una nella Bassa Bresciana, con danni anche in questo caso alle abitazioni. Nessuna persona sarebbe fortunatamente rimasta ferita, stando alle ultime notizie. Ma non è finita qui. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

