METEO – Situazione di stallo in questi giorni, settimana di NATALE più movimentata sull’ITALIA

Meteo Italia: qualche disturbo al nord

La giornata odierna inizia con il tempo instabile su alcune regioni settentrionali a causa dell’indebolimento del promontorio di alta pressione in grado negli ultimi giorni di riportare il bel tempo dopo una lunga fase perturbata e tipicamente invernale. Piogge di debole o di moderata intensità si segnalano in queste prime ore della giornata sulla Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli, neve sulle Alpi centro-orientali oltre i 1000-1200 metri di quota. Deboli piogge anche in Toscana, per il resto dello stivale bel tempo con cieli sereni o irregolarmente nuvolosi.

Previsioni meteo per i prossimi giorni

Si avvicinano le vacanze natalizie, sull’Italia viviamo una situazione di stallo con una modesta perturbazione in transito in queste ore e l’anticiclone che tornerà a prevalere nei prossimi giorni. Modesto peggioramento meteo atteso anche nel corso del prossimo weekend con precipitazioni per lo più sulle isole maggiori e sulle regioni tirreniche italiane, il tutto in un contesto climatico compreso nella media o leggermente al di sopra. La settimana che introduce il Natale inizierà con qualche disturbo al centro-sud Italia.

Tendenza meteo Natale 2020

Nubi compatte sulle regioni settentrionali del Paese e con esse anche delle deboli precipitazioni. Saranno per lo più nevicate sulle Alpi e pioviggini in pianura o lungo le coste. Con le ultime uscite da parte dei principali modelli meteo, durante la settimana di Natale le condizioni meteo in Italia potrebbero cambiare con l’abbassamento del flusso atlantico ora in azione alle alte latitudini europee e con esso del maltempo in grado di raggiungere l’Italia. Precipitazioni probabili in Italia tra la Vigilia di Natale ed il giorno stesso di Natale. Evoluzione meteo nel lungo termine ancora tutta da capire con una grande confusione generale da parte dei modelli meteo.