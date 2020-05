METEO – Spiccato MALTEMPO in IMMINENTE arrivo con NUBIFRAGI, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco le città interessate

Bel tempo in tutta Italia oggi Nella giornata odierna le condizioni meteo sono visibilmente migliorate sulla nostra Penisola, dopo il maltempo dei passati giorni che non ha mancato di apportare diversi danni e disagi sull’Italia. Nei passati giorni violenti temporali ad esempio si sono abbattuti sulla Sardegna sudoccidentale e sul cagliaritano, non mancando di apportare diversi allagamenti e successivamente anche delle gradinate hanno interessato prima l’Umbria e poi le Marche (in particolar modo maceratese) apportando diversi danni alle coltivazioni. Oggi bel tempo generale con cieli in prevalenza soleggiati o al più poco nuvolosi sullo stivale. Anticiclone delle Azzorre in Italia Il miglioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola è dato sicuramente dalla rimonta anticiclonica di matrice azzorriana che nella giornata di oggi venerdì 22 maggio in particolare riesce ad avvolgere l’intero territorio nazionale. La goccia fredda di origine atlantica responsabile del maltempo dei passati giorni ha infatti lasciato spazio alla cupola altopressoria, transitando verso oriente e venendo riassorbita da una saccatura di aria più fredda di provenienza nordeuropea e che sta interessando in queste ore e nelle prossime le aree più orientali del Mediterraneo, nonché la Penisola balcanica. Maltempo in arrivo per la serata di domani A partire però dalla serata di domani sabato 23 maggio un blando cavo atlantico tenta l’affondo sull’Italia settentrionale, non senza portare effetti visibili al suolo: un peggioramento veloce interesserà infatti alcune regioni del nord come ad esempio il Piemonte e la Valle d’Aosta, ma anche e in maniera più intensa la Lombardia, il Trentino Alto Adige e il Veneto, dove non si escludono localmente fenomeni anche violenti, accompagnati da attività temporalesca e da qualche grandinata. Nelle prime ore della notte successiva (quella di domenica) piogge e possibili nubifragi interesseranno anche il Friuli Venezia Giulia, prima di spostarsi verso oriente oltre i confini nazionali.

Ecco il bollettino della Protezione Civile Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: tendenti a sparse dal pomeriggio, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Triveneto, Lombardia, Piemonte settentrionale ed orientale e Valle d’Aosta, con quantitativi cumulati da deboli a moderati in particolare sulle zone alpine e sul Triveneto. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in rialzo localmente sensibile sulle regioni del medio Adriatico ed al Sud peninsulare. Venti: tendenti a forti settentrionali sulle zone alpine orientali e sul Friuli Venezia Giulia. Mari: tendente a molto mosso al largo il Mar Ligure. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.