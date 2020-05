METEO – spolverata di NEVE in montagna, attenzione alla prima parte di giugno

Aria fredda da est: temperature in calo e qualche fiocco di neve

Condizioni meteo a tratti instabili sull’Italia che continua ad essere interessata da una vasta goccia fredda presente sulla Penisola Balcanica. L’aria più fresca in quota ci terrà compagnia per diversi giorni portando piogge e temporali sparsi, localmente intensi. Nelle prime ore di questa mattina l’afflusso di aria fresca ha portato alla formazione di diversi acquazzoni specie sul medio-basso versante Adriatico. Qualche spolverata di neve ha interessato le zone più elevata dell’Appennino come si può vedere anche dalle immagini delle webcam. La neve sulle quote più elevate delle Alpi, ma anche dell’Appennino, non è certo una cosa rara anche per la fine di maggio o l’inizio di giugno. Dato il periodo però resta comunque una notizia degna di nota. Una nuova fase di maltempo potrebbe interessare l’Italia nel weekend e anche l’inizio di giugno potrebbe vedere condizioni meteo molto dinamiche.

Clima fresco in Italia e possibili temporali nei prossimi giorni

Temperature piuttosto fresche specie in quota questa mattina dove soprattutto sul medio-basso Adriatico troviamo valori intorno a +3/4 gradi a circa 1500 metri. Ai 2100 metri di Campo Imperatore le temperature sono appena al di sotto dello zero e a 2400 metri scendono sotto i -2°C. L’afflusso di aria più fresca dai quadranti nord-orientali verso la nostra Penisola continuerà anche nel weekend e probabilmente si attenuerà solo nei primi giorni di giugno. Condizioni meteo dunque instabili con temporali sempre più intensi e diffusi. Nel pomeriggio odierna l’attività convettiva riguarderà soprattutto le zone interne del Sud con temporali su Basilicata, Calabria e Sicilia. Giovedì 28 maggio fenomeni pomeridiani anche sulle Alpi con sconfinamenti nelle ore serali anche sulla Pianura Padana. Precipitazioni sempre più estese e organizzate tra Venerdì e l’ultimo weekend di maggio.

Modello GFS che insiste su intensa fase di maltempo a giugno

Per il ponte della Festa della Repubblica i principali modelli sono piuttosto allineati nel mostrare ancora condizioni meteo a tratti instabili in Italia. L’estate inizierà infatti con un anticiclone sbilanciato sulla Scandinavia e una goccia fredda posizionata sui Balcani. Nella seconda parte della settimana non si esclude comunque il transito di un promontorio di alta pressione sul Mediterraneo centrale con tempo dunque più stabile e clima più caldo da Nord a Sud. Per il lungo periodo comunque il modello americano GFS insiste per un anticiclone spesso posizionato sull’Atlantico con la possibilità di discese di aria fredda da nord verso l’Europa centrale e il Mediterraneo. Stando così le cose non è al momento da escludersi una fase di maltempo anche intensi con neve sulle Alpi durante la prima decade di giugno. Ovviamente data la distanza temporale occorrerà seguire bene l’evoluzione nei prossimi giorni.