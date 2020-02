METEO – STOP al CALDO, arriva il FREDDO POLARE e con esso la NEVE a quote medio-basse, i dettagli

Weekend con mitezza anomala e tempo soleggiato quasi ovunque

In Italia si sta passando e si passerà un weekend dai tipici connotati primaverili, con le temperature che risulteranno di diversi gradi oltre la media del periodo. Anche le condizioni meteo saranno piuttosto limpide ovunque, eccezion fatta per l’alto versante tirrenico dove non è esclusa la formazione di qualche addensamento nuvoloso e relative pioviggini che colpiranno in maniera locale e occasionale. Questo a causa di una debole ondulazione della corrente a getto che favorisce l’intrusione di correnti più umide sul Mar Tirreno settentrionale.

Sarà Alta pressione fino ai primi giorni della prossima settimana

L’Alta pressione però non influenzerà il clima italiano solo durante questo fine settimana, ma si protrarrà fino agli inizi della prossima settimana. Non a caso il picco caldo verrà raggiunto proprio tra domani domenica 23 e lunedì 24 febbraio. Abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale le temperature che si raggiungeranno durante l’apice dell’ondata di calore. Successivamente, a partire da metà della prossima settimana, è atteso un netto cambio di registro.

A seguire ondata di freddo polare

Per quanto riguarda l’evoluzione meteo post ondata di caldo e precisamente dalla giornata di mercoledì 26 febbraio, si sta delineando sempre più nelle ultime emissioni modellistiche dei principali centri di calcolo un’ondata di freddo di origine polare marittima in arrivo sulla nostra Penisola. Il dubbio sembra vertere sulla portata del freddo stesso: il modello americano GFS mostra una deriva più occidentale della saccatura, con un conseguente maggior ingresso del freddo, mentre ECMWF sposta la perturbazione un po’ più a est, verso la penisola balcanica. In ogni caso, la neve farà sua comparsa nel territorio italiano, vediamo dove.