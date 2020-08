METEO – STOP al CALDO con brusco CALO delle TEMPERATURE anche di 10°C, i dettagli

Maltempo in arrivo sull’Italia, fine del caldo imminente

Meteo – Il primo fine settimana del mese di agosto stra trascorrendo con condizioni meteo sull’Italia decisamente estive e con caldo intenso; all’estremo sud, infatti, anche nella giornata odierna si stanno sfiorando i +40°C sulle zone interne di Sardegna e Sicilia, nonché nella Piana di Sibari. Il maltempo, tuttavia, è ormai alle porte del nord Italia; un’ansa oceanica tra la fine della giornata odierna ed in quella di domani determinerà piogge e temporali anche intensi al nord, con rischio nubifragi e grandinate. Le piogge risparmieranno in un primo momento il centro-sud e le due Isole Maggiori, raggiunte dai fenomeni a partire da martedì 4 agosto.

Stop al caldo entro martedì su tutta l’Italia, calo anche di 10°C

Il vortice instabile in arrivo sul nord Italia durante la prossima notte, determinando nubifragi e temporali, sarà seguito da masse d’aria decisamente meno calde e più fresche dai quadranti nord-occidentali. L’inizio della prossima settimana, quindi, non solo sarà caratterizzato da condizioni localmente di forte maltempo, ma anche da un consistente calo delle temperature. Rispetto ai valori attuali, decisamente elevati rispetto le medie del periodo, si perderanno tra domani e la giornata di martedì anche 8/10°C, in particolare sul nord Italia ed a seguire anche all’estremo sud dove si passerà dagli attuali +40°C ai più consoni +30/+32°C. La diminuzione sarà particolarmente marcata anche sull’Umbria e le zone interne di Lazio e Toscana, dove negli ultimi giorni hanno dovuto fare i conti con valori fino a +38/+40°C anche nelle aree basso collinari. Le temperature, quindi, si riporteranno attorno le medie del periodo, prima di tornare al di sopra nel corso del prossimo fine settimana, quando l’anticiclone potrebbe nuovamente impossessarsi dell’Italia.

Forti venti in ingresso sul Mediterraneo nella giornata di domani

Il break temporalesco a cui andremo incontro a partire dalle prossime ore sarà piuttosto rapido, ma decisamente intenso; non solo forti temporali e grandinate, ma saranno presenti anche venti intensi nella giornata di domani con raffiche localmente superiori ai 50 Km/h. La bassa pressione in transito sul nord Italia, attiverà una circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale con le correnti che si disporranno dapprima dai quadranti sud-occidentali, per poi ruotare rapidamente entro la fine del giorno di domani da Maestrale sulla Sardegna. Tra martedì e giovedì venti moderati localmente forti dai quadranti settentrionali, favoriranno un deciso ricambio delle masse d’aria nei bassi strati, ponendo finalmente fine all’ondata di caldo anche all’estremo sud.