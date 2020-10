METEO – Stop al maltempo, arriva l’ANTICICLONE ma attenzione a NEBBIE e nubi basse; ecco dove

Anticiclone in arrivo sull’Italia

Meteo – La lunga fase caratterizzata da condizioni di maltempo e temperature inferiori le medie del periodo è ormai al capolinea. E’ infatti confermato da tutti i principali modelli matematici l’arrivo dell’anticiclone africano sul Mediterraneo centrale. La discesa di una vasta saccatura dal nord Europa fin verso le Isole delle Azzorre, richiamerà correnti più calde e stabili verso l’Italia nel corso della prossima settimana. Ci aspettano quindi giorni decisamente più stabili su gran parte dell’Italia, ma non ovunque splenderà sole. Infatti durante la stagione autunnale ed invernale, spesso alla parola anticiclone non sempre sono legati cieli sereni, ma nebbie e nubi basse. Vediamo i maggiori dettagli nei prossimi paragrafi.

Nebbie e nubi basse possibili al nord e zone interne del centro

Come anticipato, l’arrivo dell’anticiclone non è sempre sintomo di cieli sereni durante i mesi autunnali ed invernali; l’aumento del campo barico nei prossimi giorni, raggiungendo valori di 1020-1025 hPa, favorirà la compressione delle masse d’aria verso il basso, attivando uno strato di inversione nei bassi strati che in alcuni casi potrà durare anche durante le prime ore del giorno. Il minor soleggiamento durante questa fase dell’anno ed i tassi d’umidità elevati, insieme ovviamente alla subsidenza, sono alla base della formazione di nubi basse e nebbie nei prossimi giorni sulla Pianura Padana e pianure del centro. In particolare la visibilità risulterà ridotta specie sulla Pianura Padana centro-orientale durante le ore notturne e del primo mattino, cosi come nelle valli interne tra Umbria, Toscana e Lazio; nubi basse tenderanno ad addossarsi alla Liguria, dove non si esclude qualche pioviggine, in parziale estensione durante la settimana anche al Piemonte sudorientale ed al pavese.

Bel tempo e temperature in aumento sul resto del centro-sud ed Isole

Meteo – Mentre le regioni settentrionali verranno gradualmente raggiunte da nubi e qualche nebbia, al centro-sud l’anticiclone garantirà un maggior soleggiamento. La tipica ottobrata italiana, fin qui assente, raggiungerà le regioni meridionali, le due Isole Maggiori e parte del centro nei prossimi giorni. Il bel tempo sarà accompagnato da un graduale rialzo delle temperature, più sensibile da mercoledì quando masse d’aria più calde dal nord Africa abbracceranno gran parte del Mediterraneo meridionale. Parentesi stabile e mite che avrà però i giorni contati, a fine ottobre una nuova fase di maltempo potrebbe raggiungere l’Italia, vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.