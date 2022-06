METEO – Stop all’ESTATE dalla prossima SETTIMANA: possibile ritorno delle PIOGGE e del MALTEMPO?

Situazione meteo attuale

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! Siamo ormai nella seconda metà del mese di giugno, caratterizzata a lungo dalla presenza dell’anticiclone sub-tropicale sull’Italia e su gran parte del bacino mediterraneo. In questi giorni le temperature subiranno un ulteriore rinforzo, specie al centro-nord: qui infatti avremo valori al di sopra delle medie del periodo anche di +4-6°C; non sono da escludersi specie lungo il Po, sulla valle del Tevere e sulle zone interne di Toscana e Umbria, valori termici fino a 34-36°C di massima. La circolazione da nord-est in quota tuttavia garamtirà la formazione di temporali pomeridiani, con qualche sconfinamento anche verso le zone di pianura. Situazione che non varierà fino al weekend.

Previsioni meteo per venerdì 18 giugno

Queste le previsioni meteo per oggi 18 giugno: AL NORD: Al mattino isolate piogge in Romagna, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento sull’Appennino con locali acquazzoni, nessuna variazione sui restanti settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. AL CENTRO: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio piogge e temporali in Appennino, asciutto altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. AL SUD: Al mattino cieli del tutto sereni. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sulle zone Appenniniche, localmente intensi tra Campania e Basilicata e in sconfinamento verso le pianure delle regioni tirreniche; asciutto e soleggiato altrove. In serata residui fenomeni nelle zone interne, sereno o poco nuvoloso altrove. Per il fine settimana secondo i principali modelli matematici avremo ancora caldo e assenza di precipitazioni su gran parte della penisola, fatta eccezione per qualche temporale pomeridiano. L’ultimo weekend di giugno dunque si prepara ad essere senza particolari variazioni.

Weekend in arrivo con instabilità poco pronunciata

Meteo weekend – L’ultimo weekend del mese di giugno sarà all’insegna del caldo in Italia: tra sabato e domenica dunque avremo tempo stabile con cieli soleggiati e caldo intenso dovrebbero caratterizzare il fine settimana delle regioni centro-settentrionali, con temperature massime sui 32°C-34°C su Pianura Padana, Lazio e Umbria e fino a 35°C-36°C nelle zone interne di Toscana e Sardegna. Non mancheranno comunque acquazzoni pomeridiani sulle Alpi, sull’Appennino meridionale tra Sicilia e Calabria. Tendenze agli antipodi per la prossima settimana, tra il caldo ed il ritorno delle piogge, ma vediamo perché.

CONTINUA A LEGGERE.

Possibile ritorno del maltempo per la prossima settimana?

Tendenza meteo – Come vi avevamo anticipato, secondo la proiezione di ECMWF la prossima settimana sarebbe stata interessata da temperature sopra la media del periodo; questo anche grazie all’assenza di scambi meridiani che avrebbe comportato un apporto di aria più fresca sull’Europa settentrionale. Dall’ultimo run modellistico del modello americano, si intravede tuttavia la possibilità del transito di una saccatura d’aria atlantica che dall’Europa occidentale andrebbe a lambire l’Italia. Ipotesi ancora remota, ma che potrebbe determinare un vero e proprio break estivo per il termine della prossima settimana. Vista la distanza temporale che ci separa, vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.