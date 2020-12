METEO – STRATWARMING a GENNAIO: il GELO SIBERIANO chiama l’EUROPA e l’ITALIA, i dettagli

Mediterraneo ormai sede delle correnti polari

Lo scorrimento di correnti polari, le stesse che un paio di giorni fa hanno riportato la neve fino in pianura sulle regioni settentrionali, continuano a portare condizioni di maltempo sulla nostra Penisola con l’arrivo di acquazzoni e rovesci, a carattere nevoso sull’Appennino centrale a partire dai 700/900 metri. Per la serata odierna, tale situazione non dovrebbe subire significative mutazioni, con instabilità che continuerà a caratterizzare il centro-sud dello stivale.

Per capodanno nuovo affondo polare e neve fino in pianura

Va invece profilandosi per la giornata di venerdì 1° gennaio, nonché festività di Capodanno, un nuovo impulso di natura polare marittima sulla nostra Penisola, con temperature che tenderanno nuovamente a calare in particolar modo sulle regioni settentrionali: non a caso, la neve tornerà a scendere a quote pianeggianti specie al nordovest e zone occidentali dell’Emilia. Neve fino in pianura anche in buona parte della Lombardia, generalmente più alta altrove.

Stratwarming ad inizio gennaio, quali conseguenze per l’Italia e l’Europa?

Molte volte le dinamiche troposferiche sono influenzate da quello che accade sugli alti piani dell’atmosfera, precisamente in stratosfera. Anche se questo non avviene sempre (e non è possibile da un lato stabilire con certezza quando questo avvenga o meno) bisogna comunque tenere in considerazione quello che avviene molto più su della nostra testa: stando ai principali centri di calcolo infatti uno stratwarming potrebbero disturbare il vortice polare stratosferico a tal punto da bilobarlo. Quali sarebbero le possibili conseguenze per l’Italia e l’Europa?