METEO – STRATWARMING ad inizio GENNAIO, possibile arrivo del GELO in Europa e in ITALIA, ecco perché

Il maltempo è tornato sull’Italia

Nella giornata di oggi abbiamo assistito ad un nuovo peggioramento delle condizioni meteo come previsto in questa sede ieri e come testimoniato anche dalle immagini satellitari e dal radar meteorologico, con il ritorno del maltempo che è però rimasto circoscritto solo ad alcuni settori del Paese, quelli più occidentali. Ancora più precisamente fenomeni si sono riversati questo pomeriggio sulla Liguria, ma nelle ultime ore stanno estendendosi su altre zone dello stivale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Instabilità in estensioni sui settori più occidentali del Paese

Nelle ultime ore il maltempo sta interessando ed interesserà il nostro Paese a causa di una circolazione depressionaria innescata dal transito di una saccatura debole di origine atlantica che, mentre nei passati giorni è affondata sul Mediterraneo occidentale, quest’oggi si è avvicinata in maniera incisiva alla nostra Penisola provocando piogge e acquazzoni. Nel corso della serata corrente peraltro, l’instabilità localmente subirà anche un’intensificazione in Liguria.

Stratwarming ad inizio gennaio, possibile split del vortice polare?

Nelle ultime emissioni modellistiche dei principali centri di calcolo va profilandosi uno stratwarming per gli inizi di gennaio in grado, con tutta probabilità, di bilobare il vortice polare stratosferico, ovvero dividerlo in due lobi (split). Potrebbe trattarsi di un MMW (Major Midwinter Warming), ma in termini pratici di cosa si tratta? E’ un improvviso riscaldamento in stratosfera causato da flussi di calore a loro volta innescati da un accumulo di ozono, trasportato in sede polare dalla BDC (Brewer-Dobson Circulation). Più concretamente, è un riscaldamento capace di destabilizzare in maniera importante il vortice polare stratosferico. Quali sono le plausibili conseguenze?