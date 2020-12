METEO – Stretto STORICO ACCORDO europeo per la lotta ai cambiamenti climatici: riduzione di almeno il 55% delle emissioni per il 2030

Tempo stabile pressoché ovunque, salvo locali eccezioni di maltempo

Iniziamo prima facendo un sunto su quello che è il quadro sinottico e meteorologico del nostro Paese, visto interessato da una estesa cupola anticiclonica di matrice azzorriana che pertanto garantisce condizioni meteo di generale stabilità sull’Italia, seppur non sempre con cieli limpidissimi, anzi: l’intrusione di correnti umide in arrivo dai quadranti nordoccidentali hanno portato ad un’accesa variabilità a partire da questo pomeriggio, che produrrà qualche locale rovescio solamente tra la Liguria e la Toscana.

Tema “caldo” quello dei cambiamenti climatici

Nonostante questo sia un anno particolarmente impegnativo dal punto di vista della situazione sanitaria che l’intero globo sta vivendo, la comunità scientifica non si è lasciata distrarre dalla problematica più evidente ed immediata come può essere quella del covid, ma ha continuato a lavorare anche per contrastare il tema dei cambiamenti climatici. Tema che assume fondamentale importanza dal momento che anche il nostro Paese nel corso di quest’estate ha dovuto fronteggiare l’emergenza siccità.

Summit europeo per la riduzione delle emissioni di CO2

Si è concluso pochi giorni fa il summit europeo che si era tenuto proprio per fronteggiare la possibile emergenza del futuro, quella climatica. In anni di studi, la scienza sembra aver dimostrato che buona parte della causa dell’innalzamento delle temperature globali sono da attribuire ad emissioni incontrollate di anidride carbonica (CO2). Si è dunque a lungo discusso, stando a ciò che si apprende dal sito “ansa.it” sull’obiettivo da porsi. PER LE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.