METEO: super anticiclone ed ESTATE SETTEMBRINA in arrivo, ecco quando

Una goccia fredda irrompe sul Mediterraneo ma l’estate settembrina non tarderà

Seconda settimana di settembre che si avvia con tempo localmente instabile o perturbato in Italia a causa di una goccia fredda che sta facendo il suo ingresso sul Mediterraneo. Attenzione però perché presto l’anticiclone tornerà a dire la sua e l’estate settembrina si prolungherà ancora per diversi giorni sulla nostra Penisola con condizioni meteo stabili e soleggiate. Un peggioramento interesserà oggi soprattutto il Nord Italia dove piogge e temporali stanno già interessando in queste ore Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto. Non solo sull’Italia settentrionale il tempo instabile perché anche le Isole Maggiori potrebbero vedere nuvole e piogge tra oggi e domani mentre sul resto della Penisola i fenomeni saranno pressoché assenti. Vediamo allora con gli ultimi aggiornamenti l’evoluzione meteo dei prossimi giorni.

Seconda metà della settimana con possibile maltempo anche al Centro-Sud

L’ultimo aggiornamento del modello GFS ci conferma lo scivolamento tra domani e Mercoledì della goccia fredda verso le Isole Baleari. Questo comporterà un rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo centrale con condizioni meteo per lo più stabili e soleggiate su tutte le regioni. Solo sulla Sardegna qualche nota d’instabilità potrebbe portare acquazzoni sparsi. Nella seconda parte della settimana, la goccia fredda in parte riassorbita dal flusso atlantico, potrebbe muoversi verso l’Italia portando un aumento dell’instabilità soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Piogge e temporali non esclusi ad oggi tra Giovedì e Venerdì soprattutto su regioni tirreniche e Isole Maggiori. Netto miglioramento nel corso del secondo weekend di settembre grazie alla rimonta di un vasto anticiclone che riporterà l’estate settembrina.

Estate settembrina avanti tutta dal weekend con super anticiclone in arrivo

Settimana che inizierà dunque instabile ma con rapido miglioramento già da domani. Dopo una nuova possibile fase di maltempo tra Giovedì e Venerdì, ecco che l’anticiclone potrebbe tornare a dire la sua nel corso del secondo weekend del mese. Secondo il modello americano GFS tra Domenica e Lunedì un vasto e robusto campo di alta pressione di matrice sub-tropicale potrebbe espandersi su Mediterraneo ed Europa centrale con valori di pressione al suolo fino a 1030 hPa e geopotenziali praticamente estivi. Estate settembrina avanti tutta dunque con condizioni meteo stabili da Nord a Sud e clima caldo, seppur senza particolari eccessi almeno in Italia. Sempre il modello americano mostra il perdurare di questo anticiclone sul Mediterraneo centrale per buona parte della prossima settimana rimandando così le piogge autunnali a data da destinarsi.