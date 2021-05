METEO – SUPER ANTICICLONE in arrivo in ITALIA, tempo più STABILE e con TEMPERATURE più MITI, i dettagli

Settimana di maltempo sull’Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono risultate spesso nel corso di questa settimana perturbate soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Un flusso di correnti instabili di natura atlantica ha interessato spesso il Mediterraneo provocando rovesci perlopiù isolati (eccezion fatta per ieri quando il maltempo è risultato più diffuso), ma comunque a carattere occasionalmente intenso, tali da portare grandinate e diversi disagi (e danni) ad esse connessi.

Anche oggi maltempo al nord, prossime ore graduale miglioramento, ma non mancheranno ancora piogge e temporali

Anche nella giornata odierna si evidenziano sulla nostra Penisola condizioni meteo di maltempo localizzato sulle regioni settentrionali, grazie al suddetto flusso atlantico che continua dunque a scorrere nel Mediterraneo. Rovesci isolati o al più sparsi stanno interessando soprattutto i settori nordorientali e talvolta risultano intensi e accompagnati da attività temporalesca. Nella prima parte della corrente serata il maltempo interesserà soprattutto il Friuli Venezia Giulia, con fenomeni localmente anche intensi.

L’Anticiclone torna a spingere da domani, ma attenzione alle ondulazioni atlantiche

A partire dalla giornata di domani lunedì 3 maggio e con l’ingresso dunque della nuova settimana l’Anticiclone sembra tornare a spingere verso i quadranti settentrionali, deciso a tornare a controllare almeno parte del bacino del Mediterraneo. Le condizioni meteo risulteranno dunque in miglioramento e tale evoluzione riguarderà l’Italia per buona parte della prossima settimana, stando ai principali centri di calcolo. Tuttavia delle ondulazioni atlantiche metteranno talvolta in difficoltà l’Anticiclone, portando effetti tangibili sulla nostra Penisola, vediamo dove.

