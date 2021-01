METEO – SUPER ANTICICLONE in rotta verso l’ITALIA nella PROSSIMA SETTIMANA, i dettagli

Alle porte di una nuova fase invernale

L'Italia sta per essere investita da una nuova ondata di freddo che porterà nuovo maltempo e nevicate a quote veramente basse, in particolare nel corso del weekend, come vedremo nel presente editoriale. La stabilità che si era ritrovata nel nostro Paese nella prima metà di questa settimana è risultata dunque un'illusione, con nuova fase di maltempo di stampo prettamente invernale alle porte della nostra Penisola.

Nevicate a tratti intense in serata

Un corridoio di aria atlantica si è insinuato sul Mediterraneo centrale, da giorni conteso tra la presenza dell’Anticiclone azzorriano sulla Penisola iberica e una vasta e massiccia saccatura di aria artica sui Paesi europei orientali e settori balcanici. Il minimo innescato proprio dall’infiltrazione di queste correnti umide è transitato rapidamente verso il basso settore tirrenico e, sfruttando la presenza del gelo ad est, sta causando e causerà autentiche bufere di neve a bassa quota tra Campania e Calabria.

Weekend invernale, poi torna l’Anticiclone

Le condizioni meteo tenderanno dunque a peggiorare nel corso del prossimo fine settimana, con aria artica in ingresso sullo stivale e crollo delle temperature. Sono attese nevicate a bassa quota in entrambi i versi del Paese, adriatico domani e tirrenico per domenica. Successivamente, sembrerebbe tornare a fare capolino l’Anticiclone azzorriano, che dopo diverse settimane torna dunque a puntare lo stivale. Tuttavia non riuscirà ad esse saldo abbastanza per portare stabilità totale sul nostro Paese, come vedremo nel prossimo paragrafo.