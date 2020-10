METEO – Super ANTICICLONE per HALLOWEEN ed OGNISSANTI, temperature in deciso aumento; i dettagli

Maltempo al capolinea, anticicloni più invadenti

Meteo – La prolungata fase piovosa che ha caratterizzato l’Italia in questa prima parte della stagione autunnale, potrebbe essere quasi giunta al capolinea. Il passaggio della NAO alla fase positiva sta già dando i sui “frutti” con una maggiore attività depressionaria alle alte latitudini. Sull’Italia il tempo si presenta ancora incerto, con il passaggio nella giornata odierna di una debole perturbazione; ad inizio settimana un’intenso sistema frontale porterà una fase di maltempo su gran parte d’Italia, ma a seguire gli anticicloni diverranno più invadenti sul bacino del Mediterraneo, con tempo più stabile sull’Italia.

Meteo Halloween ed Ognissanti in compagnia dell’anticiclone

Meteo – Prende ormai sempre più piede l’ipotesi di una fase anticiclonica per la fine di ottobre sull’Italia, caratterizzando probabilmente anche l’avvio di novembre. L’accentuazione nei prossimi giorni alle alte latitudini dell’attività depressionaria, favorirà l’espansione verso il bacino del Mediterraneo di un vasto campo anticiclonico. Correnti miti dall’entroterra africano alimenteranno l’alta pressione, favorendo una fase stabile e mite per la fine di ottobre; in particolare le temperature aumenteranno sensibilmente sui settori montuosi anche di oltre 10°C. Tempo stabile, quindi, atteso per la giornata di Halloween, ma soprattutto per il weekend riguardante la festività di Ognissanti.

Alta pressione, ma anche ritorno delle nebbie ed aumento degli inquinanti

Meteo – L’alta pressione in arrivo a partire dal 29 ottobre non porterà solo tempo asciutto e stabile; il deciso aumento del campo barico, con valori pressori anche superiori ai 1025 hPa, favorirà una compressione verso il basso delle masse d’aria ( subsidenza) con conseguente attivazioni di condizioni favorevoli al ritorno di nebbie e nubi basse. Le aree interessate saranno la Pianura Padana e le zone interne del centro, dove tra l’altro si registrerà anche un progressivo peggioramento delle condizioni dell’aria, in seguito ad un aumento delle concentrazioni di inquinanti. Anticiclone per fine mese, ma prima bisognerà fare i conti con l’arrivo di un’intensa perturbazione. Vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.