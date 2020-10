METEO – SUPER ANTICICLONE sull’ITALIA con clima MITE, ma il MALTEMPO rimane in agguato, ecco quando colpirà

Anche oggi generale bel tempo

Anche nella giornata odierna così come da qualche giorno a questa parte troviamo condizioni di generale bel tempo sull’Italia, con qualche addensamento nuvoloso anche piuttosto massiccio solo sui settori nordoccidentali, dove comunque non manca di portare qualche breve pioviggine, soprattutto nel genovese, ma nulla di rilevante. Questo poiché un robusto promontorio di Alta pressione continua ad albergare sul Mediterraneo centrale abbracciando di conseguenza anche la nostra Penisola, assicurando cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi, con qualche foschia al mattina in Pianura Padana.

Temperature in aumento, domani valori stazionari o in lieve calo al nord

Anche quest’oggi come nei passati giorni le temperature che accompagnano tali condizioni di generale bel tempo come prima enunciato sono risultate ancora in aumento. L’incremento termico ha interessato tutti i settori italiani nella giornata odierna e anche il nord, dove i valori massimi di temperature sono stati generalmente prossimi ai +20°C, raggiungendoli però solo localmente. Tale soglia viene sorpassata diffusamente invece sulle regioni centro-meridionali, dove le temperature si allineano dunque alla media del periodo o leggermente oltre e dove nella giornata di domani giovedì 22 ottobre sarà possibile un lieve incremento, in controtendenza al nord dove invece sarà possibile in alcune località un lieve calo. PER LE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA SPECIFICA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Avanzamento delle correnti atlantiche in direzione della nostra Penisola

La risalita anticiclonica sul nostro Paese è stata sospinta essenzialmente dal moto ciclonico di una saccatura che in queste ore sta agendo sulla Penisola iberica. La lenta traslazione della saccatura appena menzionata in direzione proprio dell’Italia e dunque l’avanzamento delle correnti atlantiche dai quadranti occidentali, determineranno anche un peggioramento progressivo delle condizioni meteo sullo stivale, che si evidenzierà già a partire dalla giornata di domani giovedì 22 ottobre sulle regioni nordoccidentali, con qualche locale pioggia che colpirà stando ai principali centri di calcolo Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta.