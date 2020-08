METEO – SUPER CALDO in ITALIA, TEMPERATURE sfioreranno i +40°C, ecco quando e dove

Settimana piuttosto perturbata al nord, piena estate al centro-sud

La settimana post-ferragosto appena trascorsa è passata all’insegna di un clima piuttosto variegato in Italia: mentre infatti al nord hanno continuato ad assistere ad un’ondata di maltempo (soprattutto sulle regioni nordorientali) e che ha causato persino qualche danno, le regioni centro-meridionali, salvo rare eccezioni in special modo nelle zone interne, hanno continuato invece ad osservare un clima tipicamente estivo grazie ad una cupola anticiclonica che continuava a proteggerle da un flusso di correnti più fresche e instabili di matrice atlantica in rapido passaggio sul settentrione.

Cavo atlantico veloce, da ieri nuovo miglioramento in tutta Italia

Si è tuttavia trattato di un rapido cavo atlantico perturbato che comunque non ha mancato di colpire la nostra Penisola in maniera talvolta anche dura. Il maltempo ha infatti colpito in maniera violenta soprattutto le regioni nordoccidentali, anche se alla fine dei conti gli accumuli maggiori si sono registrati lungo il versante opposto, quello nordorientale. Tuttavia, dalla giornata di giovedì è evidente un ulteriore e nuovo miglioramento delle condizioni meteo in Italia, causato ancora dalla rimonta anticiclonica di matrice sub-tropicale che, come vedremo, sta riportando le temperature su valori decisamente elevati.

Punte sfiorano i +40°C in Italia oggi

A partire dunque dalla giornata di oggi il caldo è in ulteriore intensificazione e in queste ore le temperature sono tornate a registrare valori decisamente elevati soprattutto nelle Marche, dove si sfiorano generalmente i +40°C. Tra le località più calde figura sicuramente Jesi, nelle zone interne dell’anconetano, le cui temperature massime quest’oggi superano i +38°C. Valori simili di temperature si registrano comunque localmente sul resto delle pianure interne delle regioni centro-meridionali, mentre la Pianura Padana tali valori li ha appena sfiorati superando i +37°C. Stando ai principali centri di calcolo però, l’estate ha ancora da spendere qualche cartuccia.