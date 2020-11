METEO – SUPER GRANDINATA colpisce e TRAVOLGE Castiadas, in Sardegna: scene di panico e DANNI, i dettagli

Tuttavia, il predetto minimo depressionario ha portato diversi problemi in Sardegna che non si fermano alle sole alluvioni che si sono verificate nel nuorese : le condizioni di spiccato maltempo infatti hanno fatto sì di portare anche grandinate con chicchi di medio-grandi dimensioni, che hanno interessato in particolar modo Castiadas. Stando a ciò che si apprende dal sito “castedduonline.it” il fenomeno sarebbe stato breve, ma molto intenso e non avrebbe mancato di portare qualche danno soprattutto alle automobili.

Le testimonianze dei presenti

Stando a ciò che riporta il medesimo sito, sembrerebbe che gli abitanti di Castiadas, una località che si ubica nella Sardegna sudorientale, avrebbero raccontato di un fenomeno veramente estremo per quanto breve, che ha gettato nel panico la popolazione per 5 minuti. Molti raccontano di aver avuto paura di sincerarsi delle condizioni della propria automobile a causa della dimensione della grandine. E in effetti, come scritto in precedenza, qualche danno è stato segnalato in merito.