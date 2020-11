METEO – Svolta MODELLISTICA, sarà un WEEKEND con possibili e locali NUBIFRAGI, ecco i dettagli

Principali centri di calcolo in confusione

Nella giornata di ieri avevamo paventato l’ipotesi che il maltempo potesse tornare ad interessare soprattutto le zone tra il basso Lazio e l’alta Campania, ma nulla in un’analisi complessiva dei principali centri di calcolo lasciava presagire ciò che poi oggi è successo, con nubifragi che hanno colpito diverse zone del basso Lazio, come vedremo nel prossimo paragrafo. La giornata di oggi rappresenta dunque una svolta, rompendo la lunga fase di stabilità nel quale era avvolta l’Italia da un paio di settimane.

Allagamenti e disagi nel basso Lazio, in particolare a Lavinio

Il maltempo oggi ha colpito in maniera sparsa le regioni centrali dove si registrano cieli da parzialmente a molto nuvolosi e lo ha fatto mediamente con precipitazioni deboli o moderate. Precipitazioni intense e localmente anche a carattere di nubifragio hanno invece interessato le località del basso Lazio, in particolare il pontino meridionale: Lavinio sembra essere quella maggiormente coinvolta, che ha visto trasformare le proprie strade in fiumi in piena nel giro di poche ore.

Weekend dai connotati molto instabili localmente

Come scritto in precedenza, i principali centri di calcolo hanno cambiato radicalmente le proiezioni che fino a ieri mostravano per il weekend ormai subentrato: se infatti fino a ieri infatti mostravano precipitazioni mediamente deboli che colpivano solo in maniera localizzata, hanno anticipato il passaggio di una perturbazione inizialmente previsto tra la giornata di lunedì 16 e quella di mercoledì 18 novembre. Contestualmente però, il calo graduale dell’area geopotenziale e del campo barico porteranno ancora precipitazioni localmente molto intense tra il basso Lazio e l’alta Campania.