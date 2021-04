METEO – SVOLTA PRIMAVERILE in arrivo con SUPER RICHIAMO e TEMPERATURE fino a +30°C, ecco dove e quando

Successivamente a questa fase di maltempo transitoria, le condizioni meteo sulla nostra Penisola potrebbero continuare a essere perturbate sulle regioni settentrionali a causa di un affondo nordatlantico sul Mediterraneo occidentale nel weekend . Tuttavia sarà proprio la presenza di quest’affondo depressionario che causerà un super richiamo mite che riguarderà soprattutto il sud Italia, ma che comunque non risparmierà almeno parzialmente il centro, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Nella giornata di ieri le condizioni meteo di instabilità hanno riguardato soprattutto le regioni settentrionali, con piogge perlopiù di debole o moderata intensità. Nel corso della serata odierna la situazione cambierà, con un fronte di maltempo che colpirà in particolare i settori centrali dove non sono esclusi addirittura fenomeni localmente intensi . Dei due peggioramenti, ciò che più li accomunerà alla fine, sarà l’assenza generale dell’attività elettrica, mentre comunque l’instabilità si protrarrà anche nei prossimi giorni e fino ad almeno giovedì 29 aprile.

Fino a questo momento la stagione primaverile in corso verrà sicuramente ricordata come tra le più dinamiche e perturbate degli ultimi anni. Non di meno, il maltempo è stato spesso accompagnato, almeno fino alla prima metà di aprile, da temperature profondamento sotto la media del periodo, favorendo dunque anche una primavera piuttosto fredda fino ad oggi. Tale trend trova riscontro anche negli ultimi giorni: dopo che nel weekend il tempo è rimasto relativamente stabile , da ieri l’instabilità è tornata ad interessare lo stivale.

Punte fino a +30°C al sud, fino a +27°C al centro

Il super richiamo mite interesserà la nostra Penisola nel corso del prossimo weekend e potrebbe comunque protrarsi fino all’inizio della prossima settimana in particolare sulle regioni meridionali. Qui infatti, tra la giornata di sabato 1° e domenica 2 maggio, le temperature potrebbero sfiorare addirittura i +30°C in particolare in Sicilia, portando clima più estivo che primaverile per la verità. Più basse le temperature sulle regioni centrali che potrebbero comunque raggiungere picchi abbastanza elevati fino a +27°C.