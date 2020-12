METEO: Tanta NEVE ancora in arrivo in ITALIA ma anche NUBIFRAGI e VENTI BURRASCOSI, le previsioni

Maltempo da nord a sud in Italia

Il maltempo arriva in Italia a più ripetizione dai primi giorni di Dicembre con scenari invernali sia in pianura che sulle Alpi ed in Appennino, temperature in calo durante il corso del weekend anche al centro-sud. Il tutto ad opera dell’avvicinamento di una nuova perturbazione sempre di estrazione polare-marittima in grado di portare scenari invernali su alcune regioni d’Italia. Le nevicate hanno raggiunto le aree pianeggianti del Piemonte e Lombardia, nelle prossime ore neve copiosa sulle Alpi e Prealpi con accumuli anche di oltre un metro in montagna.

Meteo, primo weekend di Dicembre dai connotati tipicamente invernali

Neve copiosa prevista nelle prossime ore sulle Alpi e per domani anche in Appennino, attenzione poi anche ai nubifragi da nord a sud e alle raffiche di vento con mareggiate lungo le coste più esposte. Da nord a sud il maltempo sarà protagonista nel corso del weekend. Forti precipitazioni sia al nord-est che lungo le regioni tirreniche centro-meridionali, rischio alluvionale. Neve in arrivo anche in Appennino con accumuli abbondanti alle quote medio-alte dalla giornata di domani. Attenzione anche ai venti occidentali o meridionali localmente fino a 100 km/h.

Neve, piogge o nubifragi su queste regioni d’Italia

Neve vecchia che richiama neve nuova, questo un detto popolare. E allora ecco che sulle Alpi nevica copiosamente e fino al fondovalle, neve prevista anche in Appennino e fino a 1000 metri di quota durante la giornata di domani. Il tutto con un ramo del Vortice Polare dalle alte latitudini verso l’Europa occidentale e una ciclogenesi sul mar Ligure. Dicembre dai connotati tipicamente invernali e piuttosto dinamici almeno fino alla prima metà del mese con le ultime proiezioni dei modelli.