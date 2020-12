METEO – Tanta NEVE caduta in APPENNINO nelle ultime ore, le PREVISIONI per la settimana

Situazione attuale sull’Italia

Buongiorno a tutti e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Sull’Italia in queste ore è ancora attiva una ciclogenesi di stampo polare, che sta apportando condizioni di maltempo diffuso sulle regioni settentrionali. Sta piovendo infatti in maniera debole-moderata su Liguria, Emilia, Lombardia e parte del Veneto. Precipitazioni irregolari sono in atto sui settori Tirrenici delle regioni centro-meridionali: coinvolte Lazio, Campania, Calabria e Puglia. Come è possibile osservare dall’animazione satellitare, ulteriore aria fredda sta accedendo dai quadranti nord-occidentali tra Sardegna e Corsica. Vediamo quanto accaduto nelle scorse ore sull’Appennino centrale e la neve caduta!

Tanta neve caduta in Appennino, ecco dove

Nella giornata di ieri l’Appennino centrale è stato protagonista di ingenti nevicate: in particolar modo il versante Laziale ha ricevuto possenti precipitazioni nevose. Il Terminillo stamattina si è svegliato con un manto nevoso che ha sfiorato gli 80 centimetri. Meno neve tra i comprensori di Monte Livata e Campocatino, che sono state soggette al richiamo caldo delle ore centrali di ieri, e di conseguenza a piogge anche intorno ai 1600 metri di quota. Tanta neve anche in Abruzzo: a Campo Felice l’accumulo intorno ai 1700 metri è arrivato a toccare il mezzo metro. Accumuli meno ingenti sui versanti più meridionali dove la neve è caduta a quote più elevate. Fino alla giornata di Sabato si susseguiranno impulsi perturbati sul nostro territorio grazie ad un vero e proprio “canale” che permetterà al flusso atlantico di gettarsi sul Mediterraneo. Ecco cosa succederà!

Residuo maltempo fino alla giornata di Sabato

Tra domani e Venerdì avremo ulteriori precipitazioni, grazie al transito di una lieve depressione a largo del Tirreno che richiamerà aria umida ed instabile (e permetterà il ritorno delle piogge al sud Italia). Successivamente nel weekend si approfondirà ulteriormente la saccatura polare, con ancora una volta precipitazioni da nord a sud che in quest’occasione potranno risultare ancora una volta abbondanti. Attenzione in quanto al nord Italia, grazie alla formazione di un cuscinetto freddo potrà tornare la neve a bassa quota, anche fin sulla pianura. Sulle regioni centrali sarà copiosa ancora una volta la neve in Appennino ma a quote di media montagna. L’ipotesi vigente al momento è per una tregua del maltempo per l’inizio della prossima settimana.