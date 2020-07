METEO – TEMPERATURA del MARE e VENTI nei prossimi giorni, ecco le condizioni per chi va in spiaggia

Temporali residui sull’Italia, ma da ovest preme l’anticiclone

Meteo – In questo inizio di weekend le condizioni meteo risultano mediamente stabili sulle regioni settentrionali, le due Isole Maggiori e parte del centro. Sul resto della Penisola c’è invece ancora spazio per lo sviluppo di acquazzoni e temporali, già in atto in questo momento sui settori interni di Campania, Molise, Basilicata e tra il basso Lazio e l’Abruzzo. Le previsioni meteo per le prossime ore, vedono ancora la possibilità di acquazzoni e temporali sui settori interni del sud Peninsulare, nonché sull’Appennino laziale ed abruzzese; non si escludono sconfinamenti fin verso le pianure della Campania e le coste ioniche della Basilicata.

Meteo mare: condizioni ideali per chi va in spiaggia nei prossimi giorni

Come anticipato, i temporali e gli acquazzoni previsti per le prossime ore saranno principalmente relegati ai settori interni, salvo l’eccezione per le coste ioniche della Basilicata. Nel corso della giornata di domani ed ancor più nei prossimi giorni, l’alta pressione tornerà la protagonista indiscussa sull’Italia, con una fase di caldo intenso in arrivo su gran parte delle regioni. Il bel tempo, il caldo in arrivo sull’Italia ed il periodo tra i più gettonati per chi decide di trascorrere qualche giornata di vacanza incuriosiranno senz’altro molti vacanzieri sul tipo di condizioni meteo che troveranno al mare. Vediamo nel prossimo paragrafo una panoramica sul tempo atteso lungo le coste italiane.

Vento in attenuazione e temperature via via sempre più calde

Meteo – Se nella giornata odierna sulle coste del medio-basso adriatico, del Lazio e del nord della Sicilia la ventilazioni risulterà a tratti tesa con il moto ondoso piuttosto vivace, nel corso dei prossimi giorni le condizioni meteo andranno decisamente migliorando. Domenica 26 luglio il bel tempo interesserà tutte le coste italiane, con il moto ondoso e la ventilazione destinate ad attenuarsi, fatta eccezione ancora per residui rinforzi sulla Puglia. La temperatura dei bacini italiani sarà compresa tra i +23/+24°C del mar Adriatico, fino ai +26/+27°C del medio-basso Tirreno e del mar Ionio. Nel corso della prossima settimana, grazie all’arrivo dell’anticiclone africano con caldo localmente fino a +40°C, le condizioni meteo saranno decisamente estive e favorevoli per chi vorrà trascorrere delle giornate al mare. E’ atteso tanto sole lungo le coste, da nord a sud, con la ventilazione che risulterà debole a prevalente regime di brezza e la temperatura del mare in graduale aumento grazie all’elevato soleggiamento. Bel tempo quindi al mare per i prossimi giorni, e per chi va in montagna? vediamo i dettagli nella prossima pagina.