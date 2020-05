METEO – TEMPERATURE ESTIVE nelle prossime ore, MASSIME oltre i +35°C su queste zone

Meteo – Italia divisa in due: maltempo al Nord, caldo al Sud

Meteo – L’Italia continua a rimanere in una zona di confine tra le umide correnti piovose, in transito sulle regioni settentrionali, e quelle più calde e secche in risalita direttamente dal Nord Africa; mentre le piogge ed i temporali interessano parte delle regioni settentrionali, al Sud e sulla Sicilia si fanno i conti con un prolungato periodo di siccità e temperature decisamente estive. Anche nella giornata odierna si rigireranno valori decisamente anomali all’estremo Sud, raggiunto da una nuova risalita di masse d’aria molto calde, con isoterme a 850 hPa fino a +21/+23°C a 1500 metri ed uno zero termico in aumento ad oltre i 4000 metri.

Caldo al Sud e Sicilia, previsti localmente oltre +35°C

Meteo – Le regioni meridionali, come anticipato, sono ancora sotto il tiro delle calde e secche correnti Nord africane, attivate dalla persistente ciclogenesi tra Penisola Iberica ed Algeria; le temperature, dopo il caldo record dei giorni scorsi, torneranno ad aumentare nuovamente nelle prossime ore, raggiungendo valori decisamente estivi. Già in queste ore, complice anche i venti da terra, si registrano tra Gela e Ragusa valori termici di ben +35°C, destinati ad aumentare ulteriormente nelle prossime ore sfiorando localmente i +40°C. Caldo anche sul resto della Sicilia con temperature attese diffusamente oltre i +30°C, così come sulla Campania, Puglia e basso Lazio; possibili picchi di oltre +35°C sulla Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale.

Estate e clima secco prolungato, quanto arrivano le piogge al Sud?

Meteo – Il mese di Maggio è stato fin qui decisamente anomalo sulle regioni meridionali, interessate a più riprese da forti ondate di caldo che hanno determinato valori termici anche di 15°C oltre le medie del periodo; non solo il caldo, ma anche la pioggia manca ormai da troppo tempo, con il rischio incendi e siccità in deciso aumento nell’ultima settimana. Un possibile peggioramento del tempo, tuttavia, potrebbe giungere ad inizio della prossima settimana; una goccia fredda, infatti, raggiungerà l’Italia tra lunedì e giovedì, riportando piogge e temporali, oltre ad un calo delle temperature, anche al Sud e Sicilia. I modelli matematici, tuttavia, hanno ancora delle divergenze a riguardo.