METEO: TEMPERATURE fino a 35°c in ITALIA nei prossimi giorni, il tutto nelle mani dell’ANTICICLONE AFRICANO

Meteo: Italia divisa in due tra nord e sud

Corridoio instabile e perturbazioni in serie in transito sulle regioni settentrionali con piogge e temporali anche di forte intensità, Anticiclone africano al sud con sole e caldo estivo. Ecco che l’Italia risulterà spaccata in due durante questa seconda settimana della fase 2 da emergenza da covid-19. Maltempo con piogge, temporali, forti venti e locali grandinate oggi e nei prossimi giorni sullaLiguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Triveneto,sole e temperate fino a 35°c nei prossimi giorni invece sulla Sicilia, Calabria e Puglia sotto l’effetto dell’anticiclone di natura nord-Africano.

Caldo africano in arrivo al sud Italia

La Primavera 2020 procede così il suo corso con fasi meteo soleggiate e calde generate dall’anticiclone africano, alternate con fasi più instabili e fresche generate dalle correnti atlantiche. La fase 2 per l’emergenza da covid-19 procederà pertanto con il sole e il clima quasi estivo al centro Italia, letteralmente estivo invece sulle regioni meridionali d’Italia specialmente tra la giornata di Giovedì e quella di Venerdì 15 Maggio quando raggiungeremo i 35°c sulle aree interne della Sicilia, Calabria e Puglia. Il tutto mentre gran parte dell’Europa farà i conti con il ritorno dell’Inverno.

Previsioni meteo prossime 24 ore

Per la giornata di domani il tempo sarà inizialmente asciutto su quasi tutti i settori settentrionali, forte aumento dell’instabilità al pomeriggio e in serata con precipitazioni temporalesche diffuse senza escludere anche della grandine. Piogge e locali temporali su Umbria, Toscana e Marche specie nelle ore centrali del giorno. Variabilità prevalentemente asciutta sui rimanenti settori. Cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutte le regioni meridionali con ampie schiarite e tempo generalmente asciutto. Temperature in calo al Nord, in aumento al Centro-Sud Italia.