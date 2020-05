METEO – temperature in CALO anche sotto media su alcune zone d’ITALIA, ecco cosa succederà dopo il CALDO del weekend

Temperature in aumento con punte oltre i +30 gradi, ecco le previsioni meteo nel dettaglio

Non che maggio sia stato fin qui un mese fresco e piovoso, anzi, ma in questo penultimo weekend di primavera saremo nuovamente alla prese con una rimonta dell’anticiclone verso il Mediterraneo. Il domino non sarà assoluto e infatti un fronte freddo riuscirà ad attraversare l’Italia portando un rapido peggioramento meteo. Le temperature tenderanno comunque ad aumentare e nei prossimi giorni riusciranno anche a superare i +30 gradi. Nella giornata di Sabato 23 maggio temperature massime prossime ai +30 gradi su Pianura Padana e zone interne del Centro. Valori localmente superiori su Puglia e Isole Maggiori. Domenica valori massimi in flessione soprattutto al Nord-Est e lungo l’Adriatico a causa del transito di un rapido fronte freddo che scivolerà da nord-ovest verso sud-est.

Meteo weekend: possibili temporali anche intensi in Italia, vediamo dove

Attività temporalesca in aumento nel weekend a causa del sempre maggior riscaldamento del suolo e dell’aria più fredda in transito in quota. Nel pomeriggio di Sabato nuvolosità in sviluppo sui rilievi con temporali sparsi ad iniziare dalla Alpi occidentali. Entro la serata fenomeni su buona parte dell’arco alpino con temporali in sconfinamento anche sulla Pianura Padana. Peggioramento meteo che poi in nottata insisterà al Nord-Est con acquazzoni e temporali soprattutto su Veneto e Friuli. Nella mattinata di Domenica il fronte scenderà più giù interessando con qualche pioggia soprattutto Romagna e Marche. Nuvolosità in transito sul resto del Centro-Sud ma senza fenomeni di rilievo associati. Condizioni meteo in miglioramento su tutta l’Italia comunque entro la serata con schiarite più ampie.

Dal caldo al freddo nella prossima settimana secondo le ultime tendenze meteo

Ultimi aggiornamenti dei modelli meteo che confermano per la prossima settimana la possibilità di un calo delle temperature, anche importante, anche sulla nostra Penisola ad opera delle correnti più fredde da est. Come anticipato già nei giorni scorsi l’anticiclone in rimonta sull’Europa sarà come una coperta troppo corta per l’Italia che dunque rimarrà in balia delle correnti più fredde orientali. Massimi dell’anticiclone sui settori occidentali del continente e vasta circolazione depressionaria, colma di aria fredda in quota, tra Europa orientale e Balcani. Sia il modello GFS che l’europeo ECMWF mostrano un calo delle temperature specie da metà settimana con valori che potrebbero scendere anche di 4-5 gradi al di sotto delle medie del periodo in particola su medio-basso Adriatico e Sud. Ovviamente anche le condizioni meteo si farebbero un po’ più instabili con temporali pomeridiani.