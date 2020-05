METEO – TEMPERATURE in calo, PEGGIORAMENTO imminente nelle prossime ore, ecco dove colpirà

Prosegue la fase di secca in Italia

Anche nella giornata di oggi sabato 9 maggio si osserva dal satellite meteorologico una giornata di prevalente bel tempo sulla nostra Penisola, grazie alla presenza di un promontorio anticiclonico di matrice africana destinato però a subire un primo arretramento nel corso delle prossime ore come vedremo. Questa prima parte dell’anno 2020 per l’Italia è stata particolarmente secca, con la netta prevalenza dell’Anticiclone all’interno del bacino del Mediterraneo: ciò ha finito per causare un deficit pluviometrico che allo stato attuale di cose interessa tutti i capoluoghi di regione italiani, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Nuvolosità in progressivo aumento sui settori occidentali, temperature massime in lieve calo in Italia

In un contesto meteorologico ancora relativamente così tranquillo sulla nostra Penisola, una saccatura di origine nordatlantica che sta colpendo in questo momento la Penisola iberica con forte maltempo, esegue un lento spostamento verso oriente, in direzione cioè dell’Italia. Ciò ha determinato nel corso della giornata odierna un netto aumento della copertura nuvolosa che sta interessando in primis i settori italiani più occidentali, quali la Sardegna e il nordovest. Anche le temperature sono calate in queste aree e in quasi tutto il Paese, eccezion fatta per alcuni settori della Puglia, a causa del conseguente spostamento dell’Alta pressione verso oriente.

Prossime ore il progressivo aumento della copertura nuvolosa porterà qualche pioggia

La giornata odierna però non finirà come quella di ieri, con condizioni meteo alla fine di generale stabilità accompagnate da cieli perlopiù sereni, anzi. Il tempo è destinato ulteriormente a peggiorare proprio laddove in questo momento si presentano i primi disturbi nuvolosi. L’intrusione di correnti atlantiche sempre più invadenti all’interno del Mediterraneo, determineranno, stando a quanto mostrano i principali centri di calcolo, qualche prima pioggia a cominciare dalla Sardegna proprio dal tardo pomeriggio o dalla prima serata, in estensione successiva verso i settori nordoccidentali italiani quali il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria di Ponente.