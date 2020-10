METEO – TEMPERATURE miti nel MEDIO TERMINE, la SCALDATA di fine OTTOBRE

Metà Ottobre sotto l’influsso di freddi correnti instabili

L’Italia è nella morsa del freddo e delle perturbazioni che ad oggi sono diventate ben 8 sul nostro territorio. Al momento ci troviamo sotto precipitazioni sparse e temporali da nord a sud con un maggiore coinvolgimento dei settori centrali e meridionali. La perturbazione è alimentata da un minimo di bassa pressione che sta gradualmente perdendo intensità e profondità; questo si sfalderà tra oggi e domani e verrà richiamato da un’altra saccatura molto più a nord dell’Europa, dando spazio alle schiarite e al tempo più stabile in Italia e sul Mediterraneo. Potrebbe dunque inaugurarsi un periodo più stabile e privo di maltempo e precipitazioni, tuttavia al momento stiamo vivendo ancora anomalie termiche negative su tutto il territorio. Entriamo nel vivo del focus meteo!

Maltempo in atto, neve in Appennino e freddo sull’Italia

Al momento le precipitazioni sono in atto sui settori Tirrenici e sulle regioni dell’estremo sud con sistemi multicella, che potrebbero apportare disagi specialmente sulla Calabria Ionica e sul Salento. La neve stamani si è posata intorno ai 1400-1500 metri di quota sull’Abetone e sul Cimone, fra la Toscana e l’Emilia Romagna; anche sulle Alpi centro-orientali la neve sta cadendo sopra i 1200 metri grazie alla risalita di precipitazioni diffuse a carattere moderato. Maggiori precipitazioni anche su Trentino, rispetto all’Alto Adige che risulta parzialmente in ombra. Sull’Appennino centrale i primi fiocchi si intravedono dai 1800 metri di quota e grazie all’apporto di aria fredda, la neve potrà mostrarsi anche più in basso. Un poderoso calo termico è atteso da nord a sud entro la serata di oggi, con anomalie di temperature che oscillano tra i -4°C e i -8°C, rispetto alla media termo-climatica del periodo. Questa fase dovrà concludersi prima del weekend, quando inizierà a farsi strada una parentesi meteo più stabile.

Ottobrata “galoppante” in arrivo per la terza decade del mese

Dal grafico degli “spaghi” è possibile osservare come le temperature sono previste in graduale rialzo nel medio termine: infatti secondo i modelli matematici dalla prossima settimana andremo incontro ad un promontorio altopressorio che apporterà condizioni di diffusa stabilità e aumento delle temperature. Potrebbe inaugurarsi dunque un periodo dove si manifesteranno soventi nebbie nelle ore notturne, specialmente sulla Pianura Padana e sulle zone più riparate dal mare e gelate; durante il giorno invece avremmo valori massimi di temperatura al di sopra della media, nel complesso gradevoli. Tuttavia permane ancora un piccolo margine di incertezza, per cui seguiremo questo sviluppo nei prossimi aggiornamenti meteo.