METEO – temperature sotto media in ITALIA ma entro il prossimo WEEKEND dovrebbe tornare il CALDO

Primo weekend di maggio perturbato ma miglioramento atteso

Dopo un aprile che si è concluso con temperature sotto media su buona parte dell’Italia, ecco che maggio inizia con condizioni meteo instabili o perturbate. Maltempo nel giorno della Festa dei Lavoratori quando no sono mancati temporali intensi e grandinate specie sulle regioni del Nord. Nelle prossime ore avremo ancora condizioni meteo instabili sui settori settentrionali mentre altrove il tempo sarà in miglioramento. Temperature però in calo per tutti.

Dopo temperature oltre i +30 gradi inizio del mese con calo termico

La perturbazione giunta sull’Italia nelle ultime ore sta portando anche un calo delle temperature prima al Centro-Nord e poi al Sud. Nei giorni scorsi l’intenso richiamo caldo ha portato sulle regioni meridionali valori massimi di temperatura anche oltre i +30 gradi in particolare su Calabria e Sicilia. Dopo il peggioramento meteo valori in calo con qualche grado anche sotto media entro la giornata di domani su tutta la Penisola.

In arrivo una settimana più stabile ma qualche pioggia o acquazzone ancora possibile

Nella giornata di domani condizioni meteo instabili potrebbero interessare l’estremo Sud della Penisola con piogge sparse soprattutto su Sicilia e Calabria. Locale instabilità anche su Alpi e Appennino con isolati fenomeni. Tempo via via più asciutto nei giorni a seguire anche se soprattutto al Nord non mancherà un po’ di instabilità soprattutto nelle ore pomeridiane e serali.

