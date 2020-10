METEO – TEMPESTA BRIGITTE tiene in apprensione mezza EUROPA con ALLUVIONI e venti fino a 180 km/h; il video dell’evento

Depressione Brigitte tiene sotto scacco mezza europa

Meteo – Il mese di ottobre è iniziato con un’intensa fase di maltempo su molte nazioni europee, causata dalla presenza di una vasta area depressionaria tra la Gran Bretagna e la Francia. Il centro meteorologico tedesco l’ha battezzata con il nome di Brigitte, la “tempesta” che da giorni tiene sotto scacco mezza Europa. Il 2 ottobre la depressione ha fatto registrare un valore barico al suolo inferiore ai 97o hPa a ridosso de La Manica, mentre attualmente la ritroviamo sull’Inghilterra con un valore pressorio di circa 974 hPa. Venti tempestosi e piogge alluvionali hanno colpito Gran Bretagna, Francia, Germani ed Italia.

Alluvioni e venti fino a 180 km/h

Meteo – La profonda area di bassa pressione è piuttosto lenta nella sua evoluzione verso levante, bloccata da un coriaceo campo anticiclonico sull’est Europa. I fenomeni, quindi, sono stati decisamente insistenti su molte nazioni, con precipitazioni anche alluvionali; in particolare tra il 2 ed il 3 ottobre piogge alluvionali hanno colpito la Francia sudorientale, con accumuli record di quasi 600 mm a Mons. Frane, smottamenti e numerosi i dispersi, con 14 mila persone rimaste senza elettricità ed oltre 700 i soccorritori impegnati nei giorni scorsi per l’emergenza maltempo; sempre in Francia il fiume Vasubia ha rotto gli argini, provocando il crollo di alcune case. Venti fino a 160 km/h sulle alture francesi, mentre in Svizzera sono stati toccati i 181 km/h sulla vetta del monte Matro. Colpita dal forte vento anche la Bretagna, con raffiche fino a 186 km/h registrare sull’isola di Belle-Île-sur-Mer.

Maltempo anche in Italia, tra alluvioni, morti e forti venti.

Meteo – Gli effetti della tempesta Brigitte si sono fatti sentire anche in Italia, in particolare sulle regioni di nordovest. A partire dalla serata del 2 ottobre e per tutta la notte del 3, piogge alluvionali hanno colpito Piemonte e Liguria, con accumuli pluviometrici eccezionali se non storici per alcune aree; in 24 ore infatti localmente si sono superati i 600 mm di accumuli, causando inevitabilmente l’esondazione di numerosi torrenti, il crollo di alcuni ponti e diversi smottamenti. Attualmente in Italia è presente una breve pausa asciutta, ma già dal pomeriggio un nuovo fronte perturbato collegato alla depressione Brigitte raggiungerà il nord Italia.