METEO – TEMPESTA TROPICALE VICKY TRAVOLGE le Filippine: almeno 5 morti e decine di case danneggiate, ecco il VIDEO

VIDEO – 50 case danneggiate e almeno 5 vittime

Come dunque anticipato nel precedente paragrafo, il 2020 continua ad essere nefasto un po’ in tutto il mondo e in particolare nelle Filippine si sarebbe registrato uno tra gli anni più tempestosi della storia. A causa del passaggio della depressione tropicale vi sarebbero almeno 5 vittime, ma vi sono anche danni materiali ingenti: la forza dell’acqua unita alle violente raffiche di vento avrebbero infatti danneggiato una cinquantina di abitazioni. Circa 1.600 persone sarebbero al lavoro per soccorrere e per ricercare le persone a seguito della dura ondata di maltempo. A testimonianza di quanto scritto fin ora, vi riportiamo un video del canale Youtube “chave weather – daily videos“.