METEO – Tempeste di GRANDINE e TEMPORALI stanno per colpire tutte queste città italiane. Prestare attenzione

Torna il maltempo in Italia

Nella giornata odierna non sono mancati rovesci e temporali in particolare al nord e nelle zone interne del centro-sud, qualcuno anche intenso e accompagnato da grandinate. Sarà però nel corso delle prossime ore e nella giornata di domani che si avvertirà un peggioramento più netto proprio al nord e successivamente al centro. Si apre dunque una fase più dinamica sull‘Italia dal punto di vista meteorologico, che potrebbe accompagnarci anche per gran parte della prima decade di giugno. In queste ore, rovesci e temporali, anche intensi, sono ancora presenti in Italia e nel corso delle ore tardo serali e notturne interesseranno alcune regioni. Vediamo nel dettaglio le zone maggiormente colpite a breve.

Città colpite prossime ore

In questo momento si stanno attardando dei fenomeni tra Lombardia e Veneto e stanno muovendo gradualmente verso est e andranno a coinvolgere nel corso della notte anche il Friuli. Al momento sono presenti due nuclei temporaleschi sul nord Italia: il primo sta interessando parte della Lombardia e muove da ovest verso est, l’altro invece sta colpendo parte del Veneto e muove verso sud-est. Nelle prossime ore diverse saranno le città interessate da piogge o temporali, vediamo quali. Lecco, Sondrio, Bergamo, Trento, Bolzano, Treviso, Venezia, Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste. Proprio lungo le coste friulane sono attesi i fenomeni maggiori e non saranno da escludere forti temporali o grandinate. Seguirà un miglioramento nel corso della prima mattinata di domani seguito poi da un nuovo peggioramento soprattutto nelle ore pomeridiane.

Particolare attenzione al nord

Le condizioni meteo sono peggiorate e stanno continuando a peggiorare sulle regioni settentrionali e sarà proprio qui che nella giornata di domani non si dovranno escludere piogge e temporali localmente molto violenti. Moltissime le zone costrette a fare i conti con violentissime grandinate anche nelle ultime ore, come ad esempio la Lombardia e il Veneto e nella giornata di domani e in parte anche in quella di venerdì la situazione tenderà ulteriormente a peggiorare. Saranno quindi da mettere in conto fenomeni molto violenti. Come detto la situazione andrà gradualmente peggiorando anche altrove, ma in particolare per il settentrione il Dipartimento della Protezione Civile è stato costretto ad emettere una nuova allerta meteo.