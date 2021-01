METEO – Tempeste di NEVE in atto in SPAGNA, oltre 20 cm a MADRID; il video

Meteo: tempeste di neve in Spagna e Madrid, la situazione

Neve Madrid – Un’ondata di freddo e neve sta interessando nelle ultime ore anche l’Europa occidentale. Un nucleo d’aria molto fredda, di matrice artico-marittima, ha raggiunto in particolare la Penisola Iberica nella giornata di venerdì. L’anticiclone delle Azzorre rimane ben saldo sul vicino Atlantico, favorendo la discesa di correnti fredde dalle alte latitudini fin verso l’Europa sud-occidentale. Clima invernale anche sulle restanti nazioni del centro-est Europa, Francia e nord Italia. Neve eccezionale in atto a Madrid, vediamo maggiori dettagli nella seconda pagina dell’articolo, ma prima facciamo una rapida panoramica anche delle condizioni meteo in Italia.

Meteo invernale anche su parte dell’Italia

Meteo – Non solo sull’Europa centro-occidentale, ma anche l’Italia sta vivendo una fase decisamente invernale. Una nuova perturbazione ha raggiunto nel corso del mattino le regioni centro-meridionali italiane, portando i primi deboli fenomeni. Nelle prossime ore, ma ancor più nella giornata di domani, la neve scenderà nuovamente a bassa quota, in particolare tra Toscana, Marche, Romagna ed inizialmente anche sull’Abruzzo. I fiocchi potranno raggiungere le quote pedemontane della Romagna e le bassissime colline dell’alta Toscana e delle Marche centro-settentrionale. Mite e pioggia al sud e sulle due Isole Maggiori.

Freddo e neve ancora protagonisti nei prossimi giorni

Meteo – Il freddo e la neve potrebbero durare ancora a lungo su gran parte dell’Europa ed il Mediterraneo settentrionale. Secondo l’emissione odierna del modello europeo ECMWF, attorno al 13 gennaio una nuova ondata di freddo intenso e neve raggiungeranno l’Europa centro-orientale; l’anticiclone delle Azzorre si manterrà infatti in pieno Oceano Atlantico, favorendo la discesa di correnti molto fredde sul suo bordo orientale. Inizialmente la componente delle masse d’aria sarà prevalentemente artica, ma successivamente non si esclude anche un contributo dalla Siberia, quindi continentale. Il freddo potrebbe nuovamente raggiungere anche l’Italia e parte dell’Europa occidentale, con nuove nevicate a bassissima quota. Ma vediamo nella prossima pagina quanto sta accadendo in Spagna, grazie anche ad un contributo video.