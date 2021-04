METEO – Tempo in miglioramento nelle PROSSIME ORE salvo residui ACQUAZZONI: ecco dove

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola si trovano così in netto miglioramento nel corso di questo pomeriggio, con fenomeni anche intensi che hanno interessato soprattutto le zone sudoccidentali della Sardegna. Nelle prossime ore, stando ai principali centri di calcolo , un miglioramento si instraderà anche in questi settori, mentre residui acquazzoni potrebbero interessare le aree calabresi interposte tra il reggino, il vibonese e il catanzarese.

Il suddetto fronte di maltempo che nell’arco di poche ore ha investito tutta l’ Italia orientale, nella mattinata odierna ha già definitivamente abbandonato il nostro Paese, provocando un miglioramento generale delle condizioni meteo condito persino da molte schiarite. Nonostante questo, le correnti più fresche fluiscono nel cuore del Mediterraneo, mantenendo i valori termici più consoni al periodo che stiamo vivendo. Inoltre, non mancheranno acquazzoni residui, vediamo dove. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Nella giornata di ieri l’affondo di una saccatura di origine nordatlantica ha provocato un visibile peggioramento delle condizioni meteo nella nostra Penisola, piuttosto evidente soprattutto nei settori orientali, nonché quelli adriatici, dove si sono riversati anche locali nubifragi. Tuttavia, qualche rovescio non ha mancato di sconfinare anche e soprattutto nel medio Tirreno, con fenomeni localmente anche intensi. L’afflusso di correnti più fresche ha peraltro anche causato un generale calo delle temperature, dopo il picco di caldo raggiunto qualche giorno fa e che aveva portato le temperature fino a +28°C e oltre in Pianura Padana.

Possibile qualche rovescio isolato anche sulla Sicilia tirrenica

In tale contesto, in cui la mancanza di un campo di Alta pressione determina comunque una situazione atmosferica tendenzialmente instabile, qualche rovescio potrebbe interessare anche le zone tirreniche della Sicilia in serata, con fenomeni mediamente deboli e perlopiù isolati. Sul resto del Paese invece albergheranno condizioni meteo di apparente stabilità, con la presenza di cieli anche sereni o comunque poco nuvolosi.