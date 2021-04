METEO – Tempo INSTABILE con PIOGGE e TEMPORALI in arrivo, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile

Instabilità convettiva questo pomeriggio

Nonostante l’allontanamento della perturbazione che fino alla giornata di ieri ha portato condizioni di maltempo anche intenso all’interno della nostra Penisola e in grado di portare diversi disagi specie sui settori nordorientali, non sono mancate oggi alcune note di maltempo. In particolare essi hanno interessato le zone interne dell’Italia e la dorsale appenninica grazie allo sviluppo di isolati temporali convettivi nel corso di questo pomeriggio.

Circolazione depressionaria pesca aria umida con maltempo in arrivo in Sicilia

La circolazione depressionaria suddetta permarrà in Italia nei prossimi giorni e dunque anche nella giornata di domani giovedì 15 aprile, quando pescherà correnti decisamente più umide provenienti da una perturbazione in formazione sui settori nordafricani. Queste porteranno un peggioramento delle condizioni meteo piuttosto tangibile sulla Sicilia, dove sono attese piogge, ma anche temporali. I fenomeni mediamente moderati, localmente potrebbero essere anche intensi. Non esclusa instabilità locale nelle zone interne delle restanti aree del Paese, specie pomeridiana.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sui settori nord-orientali; isolate, anche a carattere di rovescio, su Valle d’Aosta, Lombardia settentrionale, Piemonte settentrionale, occidentale e meridionale, entroterra della Liguria, Appennino emiliano, alta Toscana, Lazio settentrionale ed orientale, Umbria sud-orientale, Abruzzo occidentale e Sardegna meridionale, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: al di sopra di 600-800 m, sui settori alpini centro-occidentali e, a quote più alte, su quelli appenninici di Liguria ed Emilia, con apporti al suolo deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile diminuzione su Piemonte e Sicilia. Venti: localmente forti dai quadranti settentrionali sulla Puglia meridionale, in attenuazione; tendenti a localmente forti sud-orientali sui settori meridionali di Sicilia e Sardegna. Mari: molto mossi l’Adriatico meridionale e lo Ionio settore est, con moto ondoso in attenuazione; tendenti a molto mossi lo Stretto di Sicilia e il Mare di Sardegna. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.