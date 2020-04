METEO: tempo instabile per il finale di aprile, anche MAGGIO potrebbe iniziare con piogge e temporali in ITALIA

Maltempo con piogge da Nord a Sud per buona parte della settimana

Giornata di ieri che ha visto l’Italia completamente avvolta dalle nuvole a causa della circolazione depressionaria in risalita dal nord Africa e diretta proprio sul Mediterraneo centrale. Le condizioni meteo hanno subito un netto peggioramento con piogge che, più o meno intensamente, hanno interessato tutte le regioni. Anche nella mattinata di oggi, Martedì 21 aprile, la nostra Penisola risulta quasi completamente avvolta dalle nuvole con piogge che interessano soprattutto il Nord-Ovest, l’Adriatico e le Isole Maggiori. Le condizioni meteo instabili o perturbate ci accompagneranno almeno fino al prossimo weekend con fenomeni che però nella seconda parte della settimana si concentreranno soprattutto al Centro-Sud. Per la Festa della Liberazione tempo in miglioramento ma attenzione ai temporali pomeridiani.

Vediamo dove i fenomeni più intensi nei prossimi giorni, anche locali nubifragi

Piogge piuttosto omogenee nella giornata di Lunedì 20 aprile in Italia con accumuli mediamente tra i 20 e i 40 mm. Precipitazioni inferiori o quasi assenti solo su estremo Nord-Est e Sicilia. Nel corso delle prossime ore il maltempo allenerà la presa al Nord mentre piogge e temporali continueranno ad interessare il Centro e soprattutto il Sud Italia. Condizioni meteo instabili o perturbate al Centro-Sud anche Mercoledì 22 con possibilità di locali nubifragi su Basilicata, Puglia e Calabria. Giovedì 23 tempo in generale miglioramento al Centro-Nord e sulla Sardegna mentre persistono condizioni di instabilità al Sud. Attenzione anche alla possibilità di temprali pomeridiani su Abruzzo e Lazio. Anche nella giornata di Venerdì 24 saranno possibili acquazzoni e temporali sparsi al Sud, condizioni meteo più stabili al Centro-Nord.

Temporali in agguato per la Festa della Liberazione, dettagli per il prossimo weekend

Condizioni meteo in miglioramento ma ancora instabili secondo gli ultimi aggiornamenti per il prossimo e ultimo weekend di aprile. Modello GFS che propone per la Festa della Liberazione un anticiclone delle Azzorre ancora piuttosto defilato con i massimi di pressione al suolo intorno a 1030 hPa nei pressi delle omonime isole. Sul Mediterraneo centrale non dovrebbe esserci una situazione di maltempo anzi dovremmo avere sole prevalente ma con la possibilità di qualche temporale o acquazzone pomeridiano specie sui rilievi. Anche nella giornata di Domenica 26 aprile il Mediterraneo si troverà ancora in una lacuna barica con tempo che dovrebbe risultare instabile da Nord a Sud con piogge e acquazzoni sparsi. A seguire sembra inoltre possibile l’arrivo di una perturbazione da ovest con precipitazioni diffuse dunque tra la fine di aprile e anche l’inizio di maggio.