METEO – tempo in peggioramento in ITALIA, ecco dove sono attese le piogge

Tornano le piogge in Italia, i primi fenomeni specie al Nord

L’anticiclone responsabile dell’ottobrata dello scorso weekend ha ormai iniziato a cedere sia sull’Europa che sulla stessa Italia, lasciando spazio per un nuovo peggioramento meteo sulla nostra Penisola. In particolare, le prime piogge hanno già raggiunto le nostre regioni settentrionali, come potete vedere dalle immagini radar presenti sul nostro sito, con precipitazioni sparse che stanno bagnando soprattutto Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e il Triveneto. Sul resto dell’Italia il tempo risulta più asciutto questa mattina, con il sole che si alterna alla presenza di nebbie e foschie.

Tempo in peggioramento anche sul resto della Penisola

Stando alle ultime uscite dei principali modelli meteo, non sarà però solamente il Nord Italia a dover fare i conti con questo peggioramento meteo, perché le piogge nelle prossime ore e nei prossimi giorni raggiungeranno anche le regioni centro meridionali, come mostrato dai modelli elaborati dal nostro centro di calcolo. Quest’oggi, martedì 29 ottobre, locali precipitazioni arriveranno a bagnare soprattutto la Sicilia, mentre domani, mercoledì 30, l’instabilità sarà diffusa su tutta l’Italia con piogge sparse e locali acquazzoni da Nord a Sud. Torna poi la neve sulle montagne, con fiocchi specie sulle Alpi ma oltre i 2000 metri.

Serie di impulsi instabili nei prossimi giorni sull’Italia con piogge sparse

Il peggioramento meteo di queste ore non rimarrà isolato, perché, come detto, nei prossimi giorni diversi impulsi instabili raggiungeranno l’Italia portando piogge sparse. Come potete vedere dalle carte consultabili nella sezione dedicata sul nostro sito, tra oggi e domani ci sarà il transito di una piccola saccatura sulla nostra Penisola foriera di precipitazioni sparse, la quale esaurirà i suoi effetti nella giornata di giovedì 31 specie al Sud. Attenzione però che per l’inizio di novembre è atteso un nuovo peggioramento meteo con l’arrivo di una piccola perturbazione da Nord Ovest mentre per il prossimo weekend, stando alle ultime uscite dei principali modelli meteo, il maltempo potrebbe tornare ad essere protagonista sull’Italia.